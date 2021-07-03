Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму на выборах в сентябре

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться в депутаты Госдумы на выборах в сентябре, но примет активное участие в избирательной кампании.

Об этом стало известно в субботу 3 июля, в день проведения предвыборного съезда "Яблока".

Явлинский ранее всегда возглавлял общефедеральной список партии на выборах в Госдуму, отмечает "Интерфакс". Пресс-секретарь политика Игорь Яковлев пояснил, что Явлинский не будет выдвигаться исходя из концепции формирования "молодого списка". "Он предложил другую концепцию: взять в Думу самый молодой список. Речь идёт о том, что будущее за молодежью. Если говорить о юридическом статусе он будет доверенным лицом, будет агитировать", - приводит слова Яковлева РБК.

Во время съезда Григорий Явлинский сообщил, что федеральная часть списка на думских выборах может состоять из одного человека - председателя партии Николая Рыбакова. "А дальше весь список строится на равноценной и равноправной основе между всеми регионами. И все регионы имеют равные возможности попасть в Думу в зависимости от своей работы. Мы хотим уйти от темы "президиума", который автоматически становится депутатами. Теперь нет привилегированного класса в партии", - прокомментировал Явлинский региональную часть списка. Ожидается, что позднее съезд "Яблока" утвердит списки кандидатов тайным голосованием.

"Медуза" со ссылкой на проект списка "Яблока" пишет, что партия на стала включать бывшего главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова и бывшего обвиняемого по "московкому делу" Алексея Миняйло в число своих кандидатов по московским одномандантым округам. Выдвинуть их предлагало столичное бюро.

Григорий Явлинский руководил "Яблоком" до 2008 года, также был руководителем фракции в нижней палате первого, второго и третьего созывов. Трижды Явлинский выдвигался в качестве кандидата на должность президента России.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов, из них 225 – по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам.