РКН включил в "список слежки" "Яндекс.Драйв" и "Яндекс. Заправки"

Роскомнадзор включил в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ещё две службы "Яндекса": "Яндекс.Драйв" и "Яндекс.Заправки". Теперь эти службы будут обязаны сохранять данные пользователей и сведения об их действиях, и передавать их правоохранительным органам по их запросу. На пополнение реестра обратил внимание проект "Роскомсвобода".
Ранее в реестр ОРИ вошли уже 10 сервисов "Яндекса": "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Дзен", "Маркет", "Беру", "Авто.ру", "Недвижимость", "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Еда".
Реестр ОРИ был создан в 2014 году в рамках реализации закона "О защите информации". В него вносятся интернет-ресурсы, "предназначенные для приёма, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений интернет-пользователей". Это соцсети, мессенджеры, файлообменники, сайты знакомств и многие другие. С требованием о внесении в реестр того или иного сайта или сервиса выступают правоохранительные органы — МВД или ФСБ, Роскомнадзор лишь выступает исполнителем.
Включённые в реестр ОРИ сервисы обязаны сохранять все личные данные, сообщения и обращения своих пользователей и передавать их МВД, ФСБ и другим правоохранителям по их требованию. Государство заявляет, что это необходимо для борьбы с преступностью и терроризмом.
- Сейчас в реестре ОРИ состоят около 400 интернет-ресурсов. Помимо сервисов "Яндекса", в их числе соцсеть "Вконтакте", Mail.Ru, Liveinternet.ru, "Рамблер", "Сбербанк. Онлайн", "Тинькофф банк", портал "Пикабу", сайты знакомств Mamba и Wanda, и другие.
- За отказ от выполнения требований Роскомнадзором заблокированы некоторые ресурсы, например почтовые сервисы Smartmail и Mailbox. В 2018 году из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Telegram. Это вызвало волну негодования пользователей, однако сам Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России. В 2020 году Роскомнадзор отменил его блокировку.
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