РКН включил в "список слежки" "Яндекс.Драйв" и "Яндекс. Заправки"

Роскомнадзор включил в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ещё две службы "Яндекса": "Яндекс.Драйв" и "Яндекс.Заправки". Теперь эти службы будут обязаны сохранять данные пользователей и сведения об их действиях, и передавать их правоохранительным органам по их запросу. На пополнение реестра обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Ранее в реестр ОРИ вошли уже 10 сервисов "Яндекса": "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Дзен", "Маркет", "Беру", "Авто.ру", "Недвижимость", "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Еда".

Реестр ОРИ был создан в 2014 году в рамках реализации закона "О защите информации". В него вносятся интернет-ресурсы, "предназначенные для приёма, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений интернет-пользователей". Это соцсети, мессенджеры, файлообменники, сайты знакомств и многие другие. С требованием о внесении в реестр того или иного сайта или сервиса выступают правоохранительные органы — МВД или ФСБ, Роскомнадзор лишь выступает исполнителем.

Включённые в реестр ОРИ сервисы обязаны сохранять все личные данные, сообщения и обращения своих пользователей и передавать их МВД, ФСБ и другим правоохранителям по их требованию. Государство заявляет, что это необходимо для борьбы с преступностью и терроризмом.