Сервис "Яндекс.Музыка" заблокировал подкасты "Свободы"

Сервис "Яндекс.Музыка" по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к подкасту "Цитаты Свободы", который выпускает Русская служба Радио Свобода. Заблокированы также аудиоверсия ток-шоу "Лицом к событию" и канал "Весь эфир" , в котором собраны все радиопрограммы и подкасты "Свободы". Подкасты удалили по требованию Генпрокуратуры "в связи с распространением запрещенной законом информации" о войне в Украине. Они остаются доступны на других платформах.

"Цитаты Свободы" рассказывают о реакции российского общества в блогах и социальных сетях на актуальные события. "Лицом к событию" - популярная вимео-программа, участники которой, политики и общественные деятели, обсуждают главные темы дня.

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал три канала подкастов издания "Медуза": "Что случилось", "Текст недели" и "Сигнал". Как уточняет "ОВД-Инфо", ранее "Яндекс.Музыка" удалила первый эпизод подкаста "Новая волна" журналистов Александра Поливанова и Ильи Красильщика, подкаст "Что нового?", который выпускает "Новая газета.Европа", и некоторые другие. В начале августа в интервью "Коммерсанту" генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что с 24 февраля по требованию сотрудников его ведомства в России заблокированы порядка 138 тысяч интернет-ресурсов.