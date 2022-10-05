Сервис "Яндекс.Музыка" заблокировал подкасты "Свободы"

Сервис "Яндекс.Музыка" по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к подкасту "Цитаты Свободы", который выпускает Русская служба Радио Свобода. Заблокированы также аудиоверсия ток-шоу "Лицом к событию" и канал "Весь эфир" , в котором собраны все радиопрограммы и подкасты "Свободы". Подкасты удалили по требованию Генпрокуратуры "в связи с распространением запрещенной законом информации" о войне в Украине. Они остаются доступны на других платформах.
"Цитаты Свободы" рассказывают о реакции российского общества в блогах и социальных сетях на актуальные события. "Лицом к событию" - популярная вимео-программа, участники которой, политики и общественные деятели, обсуждают главные темы дня.
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал три канала подкастов издания "Медуза": "Что случилось", "Текст недели" и "Сигнал". Как уточняет "ОВД-Инфо", ранее "Яндекс.Музыка" удалила первый эпизод подкаста "Новая волна" журналистов Александра Поливанова и Ильи Красильщика, подкаст "Что нового?", который выпускает "Новая газета.Европа", и некоторые другие. В начале августа в интервью "Коммерсанту" генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что с 24 февраля по требованию сотрудников его ведомства в России заблокированы порядка 138 тысяч интернет-ресурсов.
- "Яндекс" вскоре после начала военного вторжения России в Украину объявил о продаже своего новостного сервиса и блог-платформы «Дзен» корпорации VK, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Эти сервисы (как и «Яндекс» в целом) с первого дня российского вторжения подвергались критике за то, что показывают только лояльные Кремлю медиа. Действующие и бывшие сотрудники "Яндекса" рассказывали о цензуре в сервисе и о волне увольнений после её введения.
- В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал вебсайты Радио Свобода и аккаунты Радио Свобода в нескольких социальных сетях. Несмотря на это, наша интернет-аудитория растет: по итогам 9 месяцев 2022 года сайты Русской службы зарегистрировали свыше 126 миллионов посещений, что превышает результаты за тот же период 2021 года. В сентябре 2022 года главный канал Радио Свобода в YouTube зарегистрировал свыше 100 миллионов просмотров, причем некоторые выпуски видеоновостей "Свободы" возглавляли списки рекомендованных к просмотру материалов русскогоязычного сегмента хостинга.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.