Яну Суворову, которая вела канал о Мелитополе, приговорили к 14 годам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии 21-летнюю администраторку мелитопольского телеграм-канала "Мелітополь це Україна" ("Мелитополь – это Украина") Яну Суворову по обвинению в шпионаже, совершении теракта и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает "Медиазона".

Администраторы проукраинских телеграм-каналов об оккупированном российскими войсками Мелитополе, среди которых была и Суворова, были задержаны в августе 2023 года, ФСБ сообщила о задержании только в октябре. Были задержаны около 10 человек, один из них - Марк Калиуш - 24 августа вернулся в Украину по обмену. Он рассказал о пытках.

Остальные арестованные находятся в различных тюрьмах на территории России. В сентябре одного из администраторов канала "Мелитополь это Украина" Владислава Гершона приговорили к 15 годам лишения свободы, а администратора канала "РИА-Мелитополь" Георгия Левченко к 16 годам.

Российское следствие считает, что по заданию украинской военной разведки ГУР администраторы мелитопольских каналов просили подписчиков сообщать через бот обратной связи о скоплениях российских военных и техники, а потом передавали информацию украинским военным.

Суворову и её коллег обвинили, в частности, в том, что они навели HIMARS на здание мелитопольского колледжа, где располагались управления Росгвардии и ФСБ. В марте 2023 года украинские военные ударили по зданию колледжа. По данным "Медиазоны", сотрудники силовых структур успели эвакуироваться и никто не пострадал.

Судьбе задержанных российскими и властями мелитопольских медиаактивистов и журналистов было посвящено расследование "Репортёров без границ". Дела арестованных в 2023 году администраторов телеграм-каналов были выделены в отдельные производства, суд в Ростове рассматривает их порознь. Местонахождение и процессуальный статус задержанной тогда же журналистки "РИА-Мелитополь" Анастасии Глуховской неизвестны. По сведениям издания "Ґрати", в 2024 году родные журналистки узнали, что ее перевели в Таганрог.