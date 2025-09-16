Япония отвергла призыв США повысить пошлины для покупателей нефти из РФ

Министр финансов Японии Кацунобу Като выступил против призыва США повысить пошлины для Китая и Индии за то, что они покупают российскую нефть.

Он заявил, что Япония взяла на себя обязательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) не вводить пошлины, превышающие установленные ею пределы, и справедливо относиться ко всем странам-членам, пока они соблюдают свои обязательства в соответствии с соглашениями ВТО.

"Нам было бы сложно повысить пошлины, скажем, до 50 процентов только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России", – передает слова министра агентство Bloomberg.

Ранее США призвали страны ЕС и G7 (в которую кроме США и четырех стран ЕС входят Япония и Канада) ввести пошлины против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии. Представитель Минфина США заявил, что "китайские и индийские закупки российской нефти финансируют военную машину Путина, что позволяет продлить бессмысленные убийства украинцев".

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая в связи с закупками российской нефти Пекином до тех пор, пока страны ЕС не введут свои пошлины в отношении Китая и Индии. При этом он не исключил, что США могут ужесточить санкции в отношении самой России.