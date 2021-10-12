Ярославский губернатор ушёл в отставку и стал помощником Путина

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов уволился по собственному желанию и был назначен на должность помощника президента.

Миронов сменил на посту Анатолия Серышева, которого президент назначил своим представителем в Сибирском федеральном округе. Ярославскую область временно возглавит экс-глава Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

Путин назначил Миронова временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области в 2016 году. В 2017 году он выиграл выборы от партии "Единая Россия".

До начала политической карьеры Миронов служил в КГБ СССР, а после реорганизации в 1991 году – в Федеральной службе охраны. В 2010 году Миронов обеспечивал безопасность Путина в его поездке из Хабаровска в Читу на автомобиле LADA Kalina. Путин тогда возглавлял российское правительство.

В 2013 году Мировнов перешёл в МВД и был заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Перед выборами в Госдуму в 2021 году рейтинги "Единой России" в Ярославской области стали падать. По данным социологов, причиной этого могли стать более значительный, нежели в других регионах, рост цен, транспортная реформа, проблемы с горячей водой и отоплением в конце избирательной кампании. В итоге по одномандатным округам в регионе победила партия "Справедливая Россия – за правду" и, в частности, первый губерганатор Ярославской области Анатолий Лисицын. "Единой России" удалось сохранить лидерство в голосовании по партийным спискам.

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