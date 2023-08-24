Бомба или ракета?

Это Путин убил. Отомстил предателю. Доминирующая версия. Но есть и другие. Теоретически даже поломка самолета. Хотя в то, что смерть Пригожина и его бригады носила нерукотворный характер не верит никто. Сам Путин делает вид что ничего не случилось. Обкладывает себя ликующей толпой и пьет чай с танкистами. А по России несется недовольный гул. Как так можно было с героем-то? Толпа, которая ликовала при виде "вагнеровцев", теперь скорбит. Во что эти настроения выльются? В эфире главный редактор "Инсайдера" Роман Доброхотов, эксперт по спецслужбам Геннадий Гудков, политический аналитик Рубен Меграбян. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы