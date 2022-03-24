Видеосервис YouTube разблокировал каналы российского Гостелерадиофонда с советскими видео- и аудиоархивами. Они были заблокированы 13 марта за связь с российским правительством. В сообщении сервиса 24 марта говорится, что на платформе по-прежнему можно выкладывать неновостной контент, — рассказывает РБК.

О блокировке каналов с советским телевидением и радио стало известно 13 марта. При этом нетронутыми оказались каналы "Советские фильмы и спектакли", "Советский юмор" и "Советские песни". Разблокировать каналы фонда тогда потребовал от сервиса Роскомнадзор под угрозой блокировки. YouTube публично на такие сообщения не реагирует.

Видеосервис заблокировал каналы российских государственных СМИ 11 марта. Вместе с государственными каналами под блокировку РБК-ТВ, НТВ и ещё несколько СМИ, формально не финансируемых государством. Российские власти называют это цензурой и обещают предпринять ответные меры. Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник передавало, что блокировка может состояться уже до конца текущей недели.