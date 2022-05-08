YouTube удалил ролики с Рогозиным из канала Роскосмоса и заблокировал депутатов Госдумы

Видеосервис YouTube удалил ролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным из канала госкорпорации и заблокировал аккаунты и каналы депутатов Государственной думы. Вероятнее всего, это сделано в рамках исполнения санкций против них.

Об удалении видео с Рогозиным сообщил в телеграме руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец. О блокировке аккаунтов депутатов — российское государственное агентство РИА "Новости". Агентство приводит скриншот уведомления, полученного депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной.

"Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании. О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Фёдоров.

Члены российского парламента были включены в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза за призыв признать независимость сепаратистов из Донбасса. После признания Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.