YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной

YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. При попытке зайти на канал появляется сообщение о блокировке за нарушение правил сообщества.

В пресс-службе Google сообщили агентству ТАСС, что аккаунт Шукшиной был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе. "На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику", - уточнили в компании. Шукшина неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и критиковала меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт Шукшиной. При попытке подписаться на её страницу появляется сообщение: "Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила нормы сообщества". В своем последнем посте перед введением ограничений Шукшина ответила на открытое письмо врачей, которые призвали противников прививок посетить красные зоны "ковидных" больниц и морги. Она заявила, что выступает не против прививок, а против "порядка реализации" и "участия в эксперименте неисследованной вакцины".