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ЮНЕСКО обязал РФ включить районы будущего курорта Потанина в нацпарк

Ключевская сопка, входящая в природный парк "Вулканы Камчатки"

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать природный парк "Вулканы Камчатки" в список объектов всемирного наследия под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Организация рекомендовала включить парк, который находится под её защитой с 1996 года, в список наследия под угрозой из-за изменения границ объект. Речь идёт о 15 тысячах гектаров земли, которые российские власти исключили из природного парка, изменив их статус.

На исключённых территориях планировала построить курорт компания "Интеррос" Владимира Потанина, пишут "Коммерсант" и "Кедр". Стоимость проекта оценивалась в 39,2 миллиарда рублей. Курорт с гостиницами и горнолыжными трассами планировали построить к 2027 году.

Не став признавать "Вулканы Камчатки" объектом под угрозой, ЮНЕСКО обязал Россию включить исключённые районы в будущий национальный парк "Вулканы Камчатки", над которым сейчас ведётся работа. По сведениям "Кедра", Россия согласилась. На территории национальных парков строить курорты нельзя.

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