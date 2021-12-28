Юрист "Комитета против пыток" задержан полицией в Пятигорске

Юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева задержали в Пятигорске, он находится в отделе полиции и к нему не пускают адвокатов. Причина задержания правозащитника пока неизвестна. Ранее он заявил о похищении в Чечне около 40 своих родственников. Об этом говорится в сообщении "Комитета против пыток".

У Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника. Главное управление МВД по Ставропольскому краю информацию о задержании правозащитника не комментирует.

За час до задержания Янгулбаев прокомментировал Кавказ.Реалии ситуацию с похищениями родных критиков Кадырова. "Чеченские власти этими действиями всегда преследовали цели запугать и заткнуть критиков. Почему сейчас это стало носить массовый характер? Думаю, потому что люди готовы сообщать и заявлять [о нарушениях права], и они это делают, а раньше просто молчали", – заявил Янгулбаев.

Ранее Янгулбаев сообщал о том, что в Чечне были похищены более 20 его родственников. Их забрали люди в чёрной форме и доставили в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у родственников Янгулбаева забрали документы на недвижимость.

В Чечне за последние недели были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек. Помимо Абубакара Янгулбаева, это Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.

Кадыров косвенно признал похищения родственников своих критиков, однако отверг причастность к этому. По словам главы Чечни, за исчезновениями людей могут стоять те, кого "обидели" правозащитники и блогеры. "У нас никто не отменял кровной мести", – заявил Кадыров.