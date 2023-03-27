За недовольство концертом в поддержку войны вынудили уйти из вуза

Студентов Ярославского театрального института, недовольных обязательством выступить на концерте в поддержку войны, вынудили уйти из вуза. Об этом студенты рассказали телеграм-каналу "Осторожно, новости".

По информации телеграм-канала, администрация института поставила студентов перед фактом: нужно выступить на концерте к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Четверо студентов высказали своё недовольство, хотя выступать не отказывались, отмечает собеседник телеграм-канала.

"Осторожно, новости" опубликовал аудиозапись, как утверждается, разговора ректора вуза Сергея Куценко со студентами. На ней Куценко говорит, что тоже имеет право отказаться работать с недовольными студентами. "Ну не нравишься ты мне! Ну ты профнепригодный, и всё!", – заявляет ректор. По его словам, слово "профнепригодный" не проверит никто, потому что у каждого свой вкус, "и где-то в другом вузе вы понравитесь, а тут вы не нравитесь мне". Куценко несколько раз повторяет, что за такую позицию ему ничего не будет.

В итоге студенты перевелись в вуз в другом городе. Тех, кто репостил их прощальные посты с объяснением ситуации, Куценко и его жена, работающая мастером курса, продолжают "топить", рассказал собеседник телеграм-канала. Они заявляют, что "не хотят работать с предателями", уточнил он.