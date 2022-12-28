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ВШЭ уволила второго доцента за антивоенные высказывания

Высшая школа экономики

Высшая школа экономики уволила доцента Илью Инишева из-за его антивоенных высказываний в фейсбуке. Приказ о его увольнении цитирует студенческий журнал DOXA: там сказано, что Инишев совершил "аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы". Ранее с такой формулировкой была уволена ещё одна сотрудница вуза – доцент Динара Гагарина. Её "аморальное поведение" тоже заключалось в антивоенных постах в социальных сетях.

По словам студентов, у которых преподавал Инишев, поводом для увольнения стал донос, поступивший в руководство вуза. Сам учёный своё увольнение пока не комментировал.

Доцент Динара Гагарина, работавшая в пермском филиале ВШЭ, была уволена 9 декабря. Она сообщала, что уже несколько месяцев руководство вуза оказывало на неё давление, требуя уйти по собственному желанию. Вуз закрыл её магистерскую программу. В приказе об увольнении Гагариной также указано, что письма об "аморальном поведении" преподавательницы написали родители студентов, заявившие, что она может негативно влиять на их детей.

Как указывает DOXA, с начала военного вторжения России в Украину из российских вузов были уволены или вынуждены уволиться как минимум 25 преподавателей, придерживавшихся антивоенных позиций; по политическим мотивам были отчислены минимум 63 студента в 14 регионах страны.

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