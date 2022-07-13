За пост премьера Великобритании борются 8 очень разных кандидатов

На пост премьер-министра Великобритании претендуют восемь кандидатов от Консервативной партии: четыре мужчины и четыре женщины, с британскими, азиатскими и африканскими корнями. Об инклюзивной галерее кандидатов рассказывает агентство Associated Press.

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и большинство его предшественников, – богатый белый мужчина. Существует большая вероятность, что его преемник будет другим.

По состоянию на 13 июля, букмекеры прочат победу бывшему министру финансов Риши Сунаку – его родители были индийцами, а сам он приехал в Великобританию из Восточной Африки, или Пенни Мордонт – первой женщине на посту министра обороны Великобритании.

Вполовину меньше шансов на победу, по прогнозам букмекеров, у министра иностранных дел Лиз Трасс – второй женщины на этом посту. Около 5% вероятности, что гонку выиграет бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, родившаяся в семье нигерийцев, или член парламента Том Тугендхат, неоднократно высказывавшийся в поддержку прав ЛГБТ+.

Кроме них, свои кандидатуры выдвинули нынешний министр финансов Надхим Захави, родившийся в Ираке, и генпрокурор Суэлла Браверман, чьи родители-индийцы переехали в Великобританию из Кении и Маврикия. Также за пост премьер-министра борется член парламента Джереми Хант, бывший министр культуры, здравоохранения и иностранных дел.

"Консервативная партия очень разнообразна на самом верху", – говорит Сандер Катвала, директор аналитического центра British Future по вопросам равенства. По его словам, такого уровня этнического разнообразия среди лидеров "никогда не было ни в одной политической партии ни в одной западной демократии".