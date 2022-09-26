За сожжение чучела в военной форме присудили более 3 лет

В Санкт-Петербурге суд приговорил активиста Игоря Мальцева к трём годам и восьми месяцам колонии. На Масленицу Мальцев и его подруга Софья Семёнова сожгли чучело в военной форме. Суд расценил это как хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти. Изначально прокурор требовал для Мальцева пяти лет лишения свободы.

Акция с сожжением чучела на льду Малой Невы 6 марта была антивоенной. Масленичное чучело было одето в военный камуфляж, на его "голове" был плакат с надписью "Заберите". Мальцев, пацифист по убеждениям, заявлял, что выразил требование вывести войска из Украины и забрать тела погибших. На суде он сказал, что на его взгляды повлияло знакомство с воевавшими в Афганистане, которые вернулись домой инвалидами.

Второй проходившей по делу - Софье Семёновой - ранее была назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца. В конце марта стало известно, что Семёнова покинула Россию. 23 июня её объявили в розыск.