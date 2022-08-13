Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

Сотрудникам "Известий" Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.
"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", – цитирует документ газета.
Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. Газета "Известия" утверждает, что они находились в Эстонии в качестве туристов, но "не смогли проигнорировать последние события" и решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.
- 11 августа власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
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