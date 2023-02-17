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Задержанный гей из Чечни заявил, что поедет воевать в Украину

Идрис Арсамиков

Чеченец Идрис Арсамиков, задержанный полицией в Домодедово 16 февраля и вывезенный в Чечню, опубликовал видеообращение. В нём он заявляет, что в Чечне уважают его права, и что он собирается поехать воевать в Украину. Арсамиков несколько лет назад получил убежище в Нидерландах. Он утверждал, что в Чечне его преследовали из-за его гомосексуальности, что он подвергался пыткам и что на родине ему грозит смерть. Правозащитники считают, что видеообращение он мог записать под давлением.

На коротком видео Арсамиков просит правозащитников "отстать" от него и "не поливать грязью" его и его семью. Он называет себя "патриотом и мужиком" и упоминает, что вскоре намерен жениться. Помимо этого Арсамиков сообщает, что два его брата воюют в Украине, и он сам хотел бы присоединиться к ним. Также на видео высказываются мать и дядя Арсамикова: они тоже просят СМИ прекратить распространять информацию о его якобы гомосексуальности.

Активисты правозащитной группы "СК SOS", которая помогает ЛГБТ-людям и жертвам насилия на Северном Кавказе, предполагают, что Арсамиков мог записать видео под давлением родственников и правоохранительных органов. "Такие публичные "покаяния" в попытке обелить власти - постоянная практика в Чечне," - подчёркивают правозащитники. Они также считают, что отправка Арсамикова на войну может быть вероятным сценарием для чеченских властей, чтобы избавиться от лишнего шума вокруг его дела.

Идрис Арсамиков в 2018 году с помощью волонтёров "СК SOS" смог покинуть Чечню и получить политическое убежище в Нидерландах. Он сообщал, что в Чечне его преследовали из-за его гомосексуальности, удерживали в подвале и пытали. По мнению правозащитников, в Чечне ему, как и большинству геев, грозит смертельная опасность.

После четырёх лет жизни в Нидерландах Арсамиков приехал в Чечню на похороны отца. 16 февраля его задержали в московском аэропорту Домодедово, откуда он собирался вылететь обратно в Нидерланды. Как сообщали СМИ, формальным поводом для задержания стало возбуждённое на него в Чечне дело о мошенничестве. Сам Арсамиков в видеообращении говорит, что его задержали потому, что он "проигнорировал несколько повесток", не уточняя, что это за повестки. Из Домодедово его доставили в Чечню. Ни в Москве, ни в Чечне к задержанному не допускали адвоката.

Кризисная группа "СК SOS" утверждает, что что Арсамикова доставили в Чечню на основании лишь распечатанного письма от начальника ОМВД по Шелковскому району Чечни, Рустама Геремеева. В этом письме не было данных Арсамикова, ссылок на законы и основания, по которым он должен быть задержан. Именно в отделе МВД по Шелковскому району Арсамиков ранее подвергался пыткам.

  • Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

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