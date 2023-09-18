Закрылось издание "Адвокатская улица", ранее объявленное иноагентом

Независимое профессиональное издание "Адвокатская улица", ранее внесённое Минюстом России в список так называемых иностранных агентов, объявило о своём закрытии. Как сообщила его главный редактор Екатерина Горбунова, выпуск будет прекращён в конце сентября.

"Закрытие "Улицы" – очень тяжёлое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная – "иноагентский" статус. После внесения "Улицы" в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает", - заявила Горбунова.

"Адвокатская улица" выходила с 2019 года. Издание объединяло профессиональных юристов. Оно рассказывало в том числе о преследованиях адвокатов по политическим причинам.

Министерство юстиции внесло издание в реестр "иноагентов" в апреле этого года. В объяснении Минюста указывалось, что издание якобы "формирует негативный образ России". Редакция "Адвокатской улицы" заявляла, что считает закон об "иноагентах" неконституционным, и что он должен быть отменён. В поддержку редакции выступали представители гражданского общества, в том числе правозащитный центр "Мемориал".