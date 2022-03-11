Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта

Российские авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минтрансе.

"Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", – говорится в сообщении Росавиации.

Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля – в день, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины. Для перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты: через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.