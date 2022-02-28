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"Аэрофлот" объявил об отмене ещё ряда международных рейсов

"Аэрофлот" сообщил в понедельник об отмене до 2 марта всех рейсов в США, Доминиканскую Республику, Мексику и на Кубу.

Решение в компании объяснили "закрытием воздушного пространства Канады".

Отмена коснётся рейсов в Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Гавану, Варадеро и Пунта-Кану, отмечают российские агентства.

Министр транспорта Канады Омар Альхабра объявил о запрете для российских самолётов пролетать над территорией страны в воскресенье, вслед за аналогичными решениями многих других стран. "Мы привлечём Россию к ответственности за неспровоцированную атаку Украины", - написал Альхамбра в своём микроблоге в твиттере.

Позднее транспортное управление Канады заявило об одном случае нарушения запрета на пролёты - рейсом "Аэрофлота", который следовал в Москву из Майями. Власти проводят проверку как в отношении российского перевозчика, так и местной службы Nav Canada по контролю за движением.

Канада поддержала решение США о введении новых, более жёстких санкций против Москвы, которые на этот раз затронули российского президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и ряд других высших чиновников. Оттава также присоединилась к группе западных стран, одобривших исключение нескольких российских банков из международной системы обмена платёжными сообщениями SWIFT.

В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен объявила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолётов, включая частные – в ответ на российское вторжение в Украину.

Небо для "Аэрофлота" ранее закрыла Великобритания.

Поздно вечером 27 февраля российский перевозчик сообщил, что приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу – из-за ограничения воздушного пространства европейскими властями.

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