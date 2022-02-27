Lufthansa объявила об остановке полётов в Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa в ночь на 27 февраля объявила о приостановке полётов в Россию – вероятнее всего, в связи с готовящимся полным закрытием Евросоюзом своего воздушного пространства для российских авиакомпаний и опасением скорых ответных санкций Москвы.

Представитель Lufthansa сообщил о таком решении агентству Reuters. Полёты пока ограничены на следующую неделю, то есть до 7 марта. Находившиеся в небе над Россией самолёты в субботу вечером были развёрнуты обратно в аэропорты вылета, свидетельствует сервис мониторинга гражданской авиации Flightradar24.

Ранее 26 февраля замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил в твиттере со ссылкой на неназванный источник, что страны ЕС планируют скоро полностью закрыть воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний.

До этого свое воздушное пространство для России уже самостоятельно закрыли Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания - из-за вторжения российской армии на территорию Украины. Москва в ответ закрывает свое воздушное пространство для этих стран.