Странный Путин после Херсона

Президент РФ после сдачи Херсона играет в "молчанку". Он дистанционно открывает индюшачьи фермы и спускает на воду атомоходы. Раздает "зведочки" городам и размышляет над проблемами банкротства. Он как бы отдалился от войны, которую сам же и затеял. Пусть они там сами как-то. К чему сегодня свелась роль главнокомандующего Вооруженными силами РФ? В гостях правозащитник Александр Подрабинек, политик Олег Степанов, журналист Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева