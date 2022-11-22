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Лицом к событию

Странный Путин после Херсона

Владимир Путин, коллаж

Президент РФ после сдачи Херсона играет в "молчанку". Он дистанционно открывает индюшачьи фермы и спускает на воду атомоходы. Раздает "зведочки" городам и размышляет над проблемами банкротства. Он как бы отдалился от войны, которую сам же и затеял. Пусть они там сами как-то. К чему сегодня свелась роль главнокомандующего Вооруженными силами РФ? В гостях правозащитник Александр Подрабинек, политик Олег Степанов, журналист Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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