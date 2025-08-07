Застрявшие на границе РФ и Грузии украинцы встретились с консулом

Украинцы, застрявшие в буферной зоне между Северной Осетией и Грузией, не намерены прекращать голодовку после встречи с приехавшим к ним сотрудником украинского консульства. Встреча с представителем дипмиссии была одним из условий для прекращения протестной акции.

В голодовке, о которой стало известно в среду, участвуют, по последним сведениям, 15 человек. Как сообщила в четверг "Новая газета Европа", вечером предыдущего дня к ним на российско-грузинскую границу приехал первый секретарь консульства Украины в Грузии. Он успел принять около восьми человек, после чего уехал, заявив, что собирается приехать ещё.

Побывавшие на приеме украинцы рассказали, что дипломат отвечал им "по шаблону" и "не сказал ничего внятного". В итоге голодовку пока решили не прекращать. Её участники пояснили, будут продолжать отказываться от еды, пока вопрос с их пребыванием на границе не решится.

Сейчас в буферной зоне застряли более ста граждан Украины. Сайт Эхо Кавказа опубликовал свидетельство одного из участников голодовки Сергея Ларко, который находится на границе уже около месяца. По его словам, 21 июня нынешнего года он был депортирован из России, а по прибытии в Грузию у него якобы изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований. "Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание", — говорится в заявлении Ларко.