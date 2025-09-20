Зеленский: мы не можем ждать "чёткого договора" об окончании войны

Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 сентября объяснил необходимость обсуждения гарантий безопасности для Украины до окончания вооруженного конфликта с Россией тем, что окончательный мирный договор может так и не быть подписан.

"Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас так, как у нас", — сказал Зеленский. По его мнению, для предоставления гарантий безопасности Украине достаточно прекращения огня, о чём также говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

"У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", — отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что встретится на следующей неделе с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита ООН в Нью-Йорке и обсудит с ним вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности Украине и санкциями против России. Он подтвердил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным и в двустороннем, и в трёхстороннем формате. "Он не готов", - добавил Зеленский, которого цитирует Reuters.

"Корейский сценарий" предусматривает замораживание конфликта и раздел территории по примеру Корейской войны (1950 – 1953). По итогам войны на Корейском полуострове было только заключено перемирие - официальный мирный договор подписан не был. Между КНДР (Северной Кореей) и Республикой Корея (Южной Кореей) была установлена демилитаризованная зона. Формально война продолжается до сих пор.