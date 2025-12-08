Трамп: Зеленский ещё не ознакомился с мирным планом США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский "не готов" подписать американский план по прекращению российско-украинской войны, поскольку ещё даже не ознакомился с предложением. Об этом Трамп рассказал журналистам перед церемонией вручения наград Центра Кеннеди, пишет The Hill. Неясно, идёт ли речь о ранее обсуждавшемся плане или о новом варианте.

"Должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский ещё не ознакомился с предложением – во всяком случае, по состоянию на несколько часов назад. Его людям план понравился, но ему – нет", – сказал Трамп.

По словам президента США, Москва "предпочла бы получить всю" Украину, но согласна на условия мирного плана. "Россия, как я понимаю, согласна, но не уверен, что Зеленского он устраивает", – добавил он.

6 декабря Зеленский сообщил о "долгом и содержательном" разговоре с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он заявил, что стороны обсудили "ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России".

"Я благодарю [их] за готовность работать вместе круглосуточно. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать", – сообщил Зеленский в телеграме.

Президент Украины отметил, что ожидает от секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова подробный отчёт о переговорах с американскими представителями в Майами.

2 декабря Кушнер и Уиткофф встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В Кремле заявили, что по ряду вопросов согласия не было, но назвали переговоры "нормальным рабочим процессом поиска компромисса".

Первоначальная версия плана (она была опубликована СМИ, но не обнародована официально) предполагала передачу всего Донбасса России, вывод украинских войск с удерживаемых территорий Донецкой области и заморозку боёв в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения. После контактов с украинской делегацией США обновили документ и, по данным The New York Times, исключили территориальные пункты, предложив вынести их на "будущие переговоры".