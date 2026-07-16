Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны Евгению Хмаре, который сейчас является врио главы СБУ.

"После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - сообщил Зеленский в соцсетях. Среди прочего он отметил, что у Хмары есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. "На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне", - подчеркнул Зеленский, говоря о противодйествии российскому вторжению.

Ранее в четверг Зеленский говорил, что пока не определился окончательно с тем, чью кандидатуру в качестве министра обороны внесёт в парламент.

На брифинге в Киеве 16 июля с Киром Стармером, покидающим пост британского премьера, Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал своё решение сменить главу Миноброны Украины.

До этого медиа сообщали, что Зеленский не будет вносить кандидатуру действующего министра обороны Михаила Федорова на этот пост в новом правительстве, а вместо него предложит возглавить военное ведомство исполняющему обязанности министра внутренних дел Игорю Клименко. "Украинская правда" со ссылкой на источники рассказала о встрече президента с депутатами фракции "Слуга народа" вечером 15 июля. Зеленский, как утверждалось, на этой встрече заявил, что у Федорова был системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Из слов Зеленского на совместном брифинге со Стармером следует, что замена министра обороны связана, в том числе, с возникшим конфликтом между руководством армии и военным ведомством, пишет УНИАН. Агентство приводит слова украинского лидера о "сложном диалоге на разных уровнях". "Михаил, я уверен, останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть", – отметил Зеленский.

Президент Украины также отреагировал на проходящие с утра четверга акции протеста против отставки Федорова. "Люди хотели выйти, ну и правильно. Я понимаю, слышу и даже реагирую на то, что говорит общество", - сказал Зеленский. Он добавил, что глава МВД Игорь Клименко - одна из рассматриваемых кандидатур, но решение ещё не принято.

Федоров на пресс-конференции 16 июля выступил с резкой критикой в адрес генерала Александра Сырского. "Мы столкнулись с тем, что те инициативы, которые мы предлагали, стали блокироваться, и Сырский, учитывая все те проблемы, о которых мы сегодня говорили, не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал у медиа какую-нибудь кампанию... Это привело к тому, что фактически он поставил ультиматум. И вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну. И в этом большая проблема", - цитирует Фёдорова Украинская служба Радио Свобода. Федоров сказал, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Сырский в четверг также прокомментировал ситуацию. Он опубликовал в своём телеграм-канале пост, в котором поблагодарил Федорова за работу в должности министра. "Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", - написал Сырский. В этом же посте он отметил, что гордится "Киевской оборонительной операцией в 2022 году", благодаря которой "удалось отстоять столицу Украины", и теперь там "могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения". Главнокомандующий ВСУ пишет, что приложит все усилия, "чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине", для чего "необходимо сосредоточиться на войне и эффективной стратегии".

Михаил Федоров получил известность как предприниматель в сфере IT, руководил цифровым направлением в предвыборном штабе Зеленского, затем стал вице-премьером правительства, ответственным за цифровую трансформацию и инновации. Министерство обороны возглавил в январе 2026 года.

35-летний Федоров считается одним из главных сторонников технологической модернизации украинской армии и развития беспилотных систем.

12 июля 2026 года Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко и всего её кабинета. Идёт формирование нового украинского правительства.



