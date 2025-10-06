Зеленский об ударах по РФ: "Русские должны понимать цену войны"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние удары Украины по объектам энергетики на территории России. По его словам, россияне должны ощущать цену продолжения войны.

"Русские не понимают цену всех этих блэкаутов, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины и проходят во времена этой войны. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению. Украина не убивает гражданских людей. Но они должны понимать цену этого", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

По словам Зеленского, Украина в ответ на российские удары "бьёт по военным объектам и по энергетическим объектам, которые продают энергоресурсы". Он добавил: "Мы бы с удовольствием этого не делали, мы бы с удовольствием хотели, чтобы не было войны, но русские этого не хотят. Пока что". По словам президента Украины, когда жителям России "не будет комфортно" в бытовом плене, они "начнут задавать вопросы своему руководству".

Ранее Зеленский утверждал, что, если российские удары приведут к блэкауту в Киеве, Украина сможет добиться блэкаута в Москве.

Президент подчеркнул, что в последнее время Украина применяет для ударов по территории России только своё собственное оружие, причём не только беспилотники.

В последние недели участилось число ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, причём и в глубоком тылу. Вечером в понедельник, по утверждениям местных властей, три беспилотника атаковали НПЗ в Тюмени - город находится более чем в 2 тысячах километров от Украины. Утверждается, что они были "обнаружены на территории предприятия". Местные жители слышали взрывы. Пока нет данных об ущербе.

Также в ВСУ в понедельник был нанесён повторный удар по электроподстанции "Луч" в Белгороде, сообщает местный канал "Пепел". Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела погибли два человека. Первый удар был нанесён вечером 5 октября. В результате почти 40 тысяч жителей региона остались без света, в некоторых населенных пунктах не было воды.

Вечером 28 сентября украинская армия атаковала Белгородскую ТЭЦ; тогда электричество частично пропало в Белгороде, Шебекино, Старом Осколе, Дубовом, Северном, Борисовке, Ракитном и других населенных пунктах области, сообщает "Настоящее Время".

Российские военные регулярно наносят удары по объектам энергетики в Украине.