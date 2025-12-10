Ссылки для упрощенного доступа

Зеленский обсудил с Кушнером экономическое восстановление Украины

Президент Украины рассказал о переговорах с США об экономическом восстановлении его страны. По словам Владимира Зеленского, общение было продуктивным.

Со стороны Вашингтона в онлайн встрече участвовали глава Минфина Скотт Бессент, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер и американский финансист Ларри Финк.

"Фактически, это можно считать первой встречей группы, которая будет работать над документом, касающимся восстановления и экономического подъёма Украины. Мы обсудили ключевые элементы восстановления, различные механизмы и концепции реконструкции. Существует множество идей, которые при правильном подходе могли бы быть реализованы", – написал Зеленский в телеграме.

По словам украинского лидера, также обсуждались 20 пунктов рамочного документа по прекращению войны. "Именно общая безопасность определит экономическую безопасность и обеспечит безопасную деловую среду", – подчеркнул Зеленский.

Экономическое восстановление Украины – это часть плана по окончанию войны, предложенного президентом США.

