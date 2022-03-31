Зеленский отозвал послов Украины из Марокко и Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. По его словам, эти дипломаты работали "только на то, чтобы оставаться на должности", и не смогли добиться, чтобы страны их пребывания предоставили Украине помощь или ввели санкции против российского бизнеса.

"Сегодня я подписал первый такой Указ об отзыве такого человека – посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса, то ищите, пожалуйста, другую работу", – заявил Зеленский в своем обращении.

Он также отметил, что ждет в ближайшее время конкретных результатов работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Странах Африки.

31 марта посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Украина ведет переговоры с Польшей о закрытии польской границы с Беларусью. Украинские власти также обратились к Литве, Латвии и Эстонии с просьбой закрыть границы для России и Беларуси.

"Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ", – сказал посол.

Неделю назад власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали Евросоюз заблокировать грузовые перевозки в Россию и Беларусь как по суше, так и по морю. Сейчас, по данным министров транспорта этих стран, Россия ежедневно получает товары двойного назначения, которые перевозят тысячи российских и белорусских грузовиков и кораблей.