Найдены тела пропавших без вести при обстреле больницы в Днепре

Украинские спасательные службы завершили разбор завалов больничного комплекса в Днепре, который 26 мая подвергся ракетному обстрелу. Из-под обломков извлечены тела трёх человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Таким образом, число жертв достигло четырёх.

Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, найдены тела 56-летнего врача больницы, 64-летней сотрудницы, и 57-летнего работника ветеринарной клиники, находящейся в том же комплексе зданий.

В ночь на 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали городская больница №14 и расположенная рядом ветеринарная клиника. 32 человека получили ранения, 13 из них были госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Из ветеринарной клиники жители спасали лечившихся там собак и кошек, многие из них получили ожоги и травмы.

Кроме того, в результате атаки в Днепре и области были повреждены более 30 многоэтажных домов и более 20 частных. В области объявлен траур по погибшим.