Зеленский попросил США не вводить санкции против Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, так как он способствует переговорам России и Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Совет Нацбезопасности США и офис Зеленского отказались комментировать разговор президентов. Представитель Абрамовича сообщил, что для успеха переговоров комментировать участие в них бизнесмена не имеет смысла.

Ранее источники из окружения бизнесмена сообщали, что миллиардер по просьбе украинской стороны проводил консультации о возможном перемирии Киева и Москвы.

Один из самых богатых людей России известен давними связями с президентом России Владимиром Путиным, при этом неясно, насколько эти связи близки сейчас.

После вооружённого вторжения России на территорию Украины Великобритания и страны Евросоюза ввели против Абрамовича санкции. Его активы замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки. На Абрамовича он не распространяется, так как у олигарха есть гражданство Евросоюза.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу Путина. Стороны провели несколько раундов переговоров, но к остановке огня они пока не привели. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.