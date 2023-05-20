Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит "Группы семи". В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", — написал Зеленский в телеграме.

В Хиросиме у украинского лидера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Вчера Зеленский посетил встречу Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

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