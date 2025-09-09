Зеленский: Путин говорил Уиткоффу, что захватит Донбасс до конца года

Российский президент Владимир Путин передавал Белому дому и говорил лично посланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, что "возьмёт Донбасс за два-три месяца", максимум до конца нынешнего года. Это утверждает президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу АBC.

Зеленский не назвал источник своей информации о словах Путина.





Президент Украины выразил уверенность, что в обозначенный срок России не удастся захватить весь Донбасс. "Он не возьмёт" - подчеркнул Зеленский, отметив, что гипотетически Россия могла бы захватить неподконтрольную ей часть Донбасса за несколько лет и ценой жизни миллиона человек. "А если быстрее, то просто больше людей, не миллион человек, а два, три миллиона трупов. Вот это цена этого", — добавил Зеленский.

Под Донбассом по всей видимости имеется в виду остающаяся под контролем Украины часть территории Донецкой области (около 30% её общей территории). Владимир Путин, как отмечает Би-би-си, публично не говорил о планах Кремля занять Донбасс до конца 2025 года. Многочисленные источники западных СМИ, однако, сообщали о том, что Россия требовала на недавних переговорах, в том числе с участием Уиткоффа и президента США Дональда Трампа, вывода украинских войск из Донецкой области как условия для начала мирных переговоров. Официально российские представители заявляли, что, если Украина не согласится на российские условия прекращения огня, Россия продолжит так называемую специальную военную операцию до достижения её целей. Среди этих целей указывалась в том числе и аннексия Донецкой области, которую Россия с 2022 года считает своей территорией.

Именно в Донецкой области сейчас ведутся наиболее упорные бои. Наступление российских войск на город Покровск, как можно судить из последних сообщений, практически остановлено. Российские военные медленно продвигаются на севере области - в направлении города Лиман - а также к югу от Покровска, где боевые действия частично перешли на территорию соседней Днепропетровской области.

Власти Украины неоднократно заявляли, что готовы к прекращению огня по текущей линии фронта, но не будут выводить войска с подконтрольных им территорий.

Зеленский в интервью ABC также вновь подверг критике идею создания буферной зоны между Россией и Украиной, отметив, что де-факто буферная зона шириной 10-20 километров существует и сейчас - при приближении к линии фронта на более короткое расстояние беспилотники с обеих сторон уничтожают любую технику.