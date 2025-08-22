Зеленский: Россия делает всё, чтобы встреча с Путиным не состоялась

Россия "делает всё", чтобы сорвать встречу между президентами России и Украины, на проведении которой настаивает президент США Дональд Трамп и с которой согласен Киев. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ходе визита в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Зеленский призвал страны Запада ужесточить санкции против России с целью её принуждения к миру. По словам президента Украины, с Рютте обсуждались гарантии безопасности, которые могли бы предоставить Украине страны Запада после достижения мирного соглащения с Москвой. По словам президента Украины, эти гарантии могли бы быть аналогичны 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне, пусть даже Украина и не была бы членом НАТО. Рютте это не прокомментировал, но отметил, что работа над гарантиями безопасности, в которых бы приняли участие и США, продолжаются.

Вопрос о личной встрече с Путиным Зеленский поднимает все последние месяцы. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о том, что идёт работа по организации такой встречи, которая впоследствии могла бы быть продолжена в трёхстороннем формате - с участием Трампа.

В Москве, однако, в данный момент фактически отвергают возможность проведения встречи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC в пятницу сказал, что Владимир Путин "готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня". Лавров отметил, что сейчас "никакой встречи не запланировано", но она могла бы состояться, если "будет готова повестка дня саммита". Под этим, судя по всему, в Москве понимают достижение договорённостей о параметрах мирного соглашения ещё до самой встречи.

По словам Лаврова, Россия проявила "определённую гибкость" в ходе встречи Путина с Трампом в Анкоридже на прошлой неделе. Зеленский же, как заявил глава МИД России, ответил "нет" на требования, в частности, отказаться от вступления Украины в НАТО или обсуждать уступку России территорий.

Агентство Reuters накануне со ссылкой на источники писало, что политические требования Москвы также включают отказ Украины от вступления в НАТО, обещание НАТО прекратить расширение на восток, ограничения для ВСУ и запрет на размещение западных войск на территории Украины. Также Россия требует вывода украинских войск со всей территории Донецкой области, но согласна на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, что в Москве считают уступкой.

Украина, как сообщается, согласна на заморозку по текущей линии фронта и отказ от возвращения подконтрольных России территорий силой, но требует гарантий безопасности, включая возможное размещение в стране западных военных. С этим, однако, не согласна Россия.

Обсуждения возможного мирного соглашения ведутся на фоне продолжения боевых действий.