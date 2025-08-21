Reuters: Путин считает уступками некоторые требования к Украине

Президент России Владимир Путин рассматривает как свою уступку возможность заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях без требования полного вывода украинских войск. При этом от остальных условий он не отказывается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас под российским контролем находятся около 73% Запорожской и Херсонской областей, а также 88% Донецкой области. Путин продолжает требовать контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее Россия настаивала на полном контроле над четырьмя регионами и передаче под юрисдикцию Москвы части территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также признания российскими аннексированного Крыма.

Политические требования Москвы также включают отказ Украины от вступления в НАТО, обещание НАТО прекратить расширение на восток, ограничения для ВСУ и запрет на размещение западных войск на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что передача кому-либо территорий страны противоречит конституции.

Вместе с тем советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил итальянской La Repubblica, что Украина готова к заморозке конфликта по текущей линии фронта и признанию ряда территорий де-факто утраченными, но планирует в будущем возвращать их дипломатическими и экономическими методами.

Подоляк назвал стратегией Путина долгие переговоры без прекращения огня. По словам советника, уступки агрессору не приведут к окончанию войны, а Европа понимает, что Россия — это фундаментальная угроза.

Советник офиса Зеленского подчеркнул, что для гарантий безопасности у Украины должны быть ракеты, способные достичь российской территории.

Комментируя участие Дональда Трампа в переговорах, Подоляк отметил, что у президента США есть чёткое понимание ситуации, и он эффективно ускорил сложные процессы.