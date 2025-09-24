Зеленский в ООН: Без Китая Россия - ничто

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, посвящённом войне России против Украины. Помимо прочего, он заявил, что Китай мог бы заставить Россию остановить полномасштабное вторжение в Украину, поскольку без Китая Россия - "ничто".

"Могучая страна, от которой сейчас полностью зависит Россия. Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановить вторжение. Без Китая путинская Россия ничто. Но Китай слишком часто молчит и держится в стороне вместо активных действий ради мира", – сказал Зеленский.

Ещё одной страной, которая, по словам Зеленского, могла бы подтолкнуть Россию к завершению войны, являются США. Президент Украины упомянул о своей встрече с президентом Дональдом Трампом, которая состоялась ранее во вторник. По его словам, они обсудили "несколько хороших идей". "Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина "сказала "да" на каждое предложение президента США по прекращению огня и переговоров с Россией по установлению мира, но Россия всегда говорит "нет" или пытается запутать всех, чтобы не допустить даже прекращения огня".

Президент Украины призвал постоянных членов Совета безопасности ООН объединиться и "покончить с этой войной", тогда, по его словам, "даже Россия будет вынуждена подчиниться": "Потому что вы – США, Китай, Великобритания, Франция – представляете ключевую мировую силу, силу, которая должна действовать, когда международное право не в состоянии этого сделать".

Представители Китая на заседании прямо не отреагировали на слова Зеленского. Китай подчёркивает своё нейтральный статус и заявляет, что выступает за мирное урегулирование. Президент США Дональд Трамп накануне, выступая в ООН, назвал Китай и Индию главными спонсорами войны в Украине из-за их экономических связей с Россией.