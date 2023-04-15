Зеленский ввел санкции против Акинфеева и дочери Шойгу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.

Первым указом вводятся ограничения против 82 российских и белорусских спортсменов, среди них: хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, хоккеист Александр Кожевников и другие. Также под санкции попала дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая является президентом Федерации триатлона России.

Второй указ вводит ограничения против 351 физического лица и также 254 организаций, которые предоставляют услуги в области информационных и цифровых технологий. Среди них – "Яндекс", "Рамблер" и VK.

Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.