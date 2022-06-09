Зеленский ввел санкции против Путина, руководства России и вузов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против высшего руководства России. В санкционном списке 35 человек, среди них – президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и все его заместители, а также кабинет министров в полном составе.

Всем им запрещен въезд в Украину и транзит через ее территорию. Запрещено вести какие-либо финансовые дела с Украиной и на территории Украины. Все их экономические и финансовые обязательства аннулируются, активы блокируются. Запрещено также пользоваться украинскими радиочастотами и электронными коммуникациями, участвовать в торговом или экономическом сотрудничестве. Операции по ценным бумагам, эмитентами которых они являются, не будут производиться. Те, у кого ранее были государственные награды Украины, будут их лишены.

Другим указом Зеленский ввел санкции против 236 российских университетов. В Украине будет запрещено образовательное и научное сотрудничество с ними. В санкционный список, в частности, вошли Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, Высшая школа экономики, МГИМО и другие.

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