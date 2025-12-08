Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не готов подписать подготовленное США мирное соглашение: "должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский ещё не ознакомился с предложением – во всяком случае, по состоянию на несколько часов назад. Его людям план понравился, но ему – нет".

При этом, по словам Трампа, Россия якобы согласна с этим планом. Неясно, идёт ли речь о ранее обсуждавшемся плане или о новом варианте.

При этом спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что соглашение о прекращении войны "очень близко", но его заключение зависит от решения двух вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

Тем временем портал Axios рассказал подробности разговора Владимира Зеленского с американской стороной. В ходе разговора со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером речь шла о вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина ушла из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для преодоления проблемы, сообщил источник Axios.

Как пишет Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не соглашаться на возможную договоренность об отводе ВСУ из Донбасса без четких и надежных гарантий безопасности со стороны США.

5 декабря Белый дом обнародовал обновленную стратегию нацбезопасности США. В документе указано, что европейские государства должны взять на себя первоочередную ответственность за собственную оборону.

В Кремле заявили, что новая стратегия нацбезопасности США может стать основой для конструктивного движения в урегулировании войны в Украине.

О движениях в сторону мира в Украине и гарантиях безопасности для Киева говорим в программе "Лицом к событию" с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым и политологом Георгием Чижовым.



