Земля еще вертится. Артемий Троицкий – о британском блюзе

В 322-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий изучает историю блюзовых волн.

Не знаю, почему и как это получилось, но получилось блестяще. Речь идёт о совершенно нетипичном и нелогичном с точки зрения национальной культуры и традиций феномене – британском блюзовом взрыве шестидесятых и начала семидесятых годов. Предтечами феномена принято считать двух английских гитаристов – Алексиса Корнера (1928 г. р.) и Джона Майалла (1933), игравших негритянскую "музыку дьявола" ещё в конце 50-х годов. Но это были артисты сугубо "нишевые", выступали они в исключительно в маленьких клубах, преимущественно джазовых, и ни в какие чарты не попадали. И это было естественно. Неестественное началось года с 1964-го, когда популярнейшие Rolling Stones, а следом за ними и Yardbirds, и Pretty Things, и Them вытащили сугубо блюзовый репертуар на британскую музыкальную авансцену.

История недолгого, но славного и приснопамятного блюзового движения на туманном Альбионе дотошно прослежена на трёхдисковой антологии Shake that thing! The Blues in Britain 1963–1973.

Начнём со знаменитого квинтета The Animals, подарившего миру мегахит The House of the Rising Sun в 1964 году. Они, наряду с Rolling Stones, несут основную долю ответственности за превращение домотканого блюза в английский рок-мейнстрим. Сингл с песней See see rider вышел в октябре 1966 года, в переломный для группы период, когда солист Эрик Бардон задумал переехать в Америку и заняться там – вместо ритм-энд-блюза – серьёзной психоделикой. (Что и произошло.) Кстати, этот сингл стал одной из самых первых пластинок, что я в своей жизни приобрёл. Имеется до сих пор.

Английская блюзовая волна подарила миру беспрецедентную плеяду великолепных гитаристов: Эрик Клэптон, Джефф Бек, Джимми Пейдж, Рори Галлахер, Элвин Ли… Всё они разные и достаточно уникальные, но, на мой вкус, лучший из них (и самый строго "блюзовый"), несомненно, Питер Грин (1946–2020). Летом 1966 года он присоединился к группе Bluesbreakrs уже упомянутого Джона Майалла, а спустя год основал собственный коллектив – легендарные Fleetwood Mac. С тремя (!!!) солирующими гитаристами. Я обожаю этот состав, особенно их синглы (несколько из которых дошли до 1 места в британских чартах), но послушаем мы более традиционный трек, написанный Питером Грином The world keep on turning с первого альбома группы (февраль 1968).

На этом закончим представление классиков и знаменитостей (все они, разумеется, на компиляции присутствуют) и обратимся к любопытным редким записям. Беверли Мартин – одна из относительно немногих (наряду с Кристин МакВи, Элки Брукс и Джо-Энн Келли) женщин в бритблюзе. Она родилась в Ковентри в 1947 году и, ещё будучи тинейджером, в марте 1966 записала несколько песен с Джимми Пейджем и Джоном Полом Джонсом, будущими гитаристом и басистом Led Zeppelin и пианистом Rolling Stones Ником Хопкинсом. В том числе и алкоблюз “Я и мой джин”. В дальнейшем Беверли переориентировалась на фолк и вышла замуж за знаменитого барда Джона Мартина. А те записи в звёздном составе в своё время почему-то не вышли и были впервые обнародованы лишь в 2017 году!

Совершенно забытый персонаж – Сэм Митчелл. Был исполнителем на слайд-гитаре в группе Рода Стюарта (тоже, кстати, выходец из блюзовой тусовки); никаких сольных пластинок у него не выходило, даже синглов. Единственная доступная запись Митчелла – песня собственного сочинения “Листок без дерева”, сделанная музыкантом в 19 лет и представленная на сборнике Firepoint 1969 года. И этот меланхоли-блюз на удивление хорош!

Дуэт Trader Horne – прелестный, но, к сожалению, очень недолговечный фолк-блюзовый (или блюз-фолковый) проект с идеальной родословной. С фолк-стороны – бывшая вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл, с блюзовой – клавишник не менее статусных Them Джекки МакАули. Вместе они записали единственный, притом великолепный, альбом Morning Way (1970), где, помимо своих песен, представили авторскую версию Nobody knows you when you’re down and out – знаменитейшего винтажного блюза из репертуара Бесси Смит, главной блюзовой исполнительницы 20–30х годов прошлого века. По просьбе поклонников Trader Horne дуэт дал два reunion-концерта в 2015 году в ознаменование 45-летия культового альбома.

Группа Black Cat Bones стала настоящим рассадником блюз-рока 70-х годов, хотя сама по себе канула в полную безвестность. В начале 1970-го вышел единственный альбом – “Сэндвич с колючей проволокой” (откуда и песня Death Valley Blues), после чего коллектив рассыпался на много частей. Гитарист Пол Кософф и барабанщик Саймон Кирке основали группу Free; второй гитарист Род Прайс пополнил ряды Foghat; вокалист Пит Френч объявился в составе Atomic Rooster, а затем в англо-американском Cactus; басист Боб Уэстон примкнул к новому набору Fleetwood Mac.

К середине семидесятых британское блюзовое волнение успокоилось, а его виднейшие представители эволюционировали в различных направлениях – хард-рок и хеви-метал, фолк-рок, фанк, прог-рок и даже "взрослый" поп, как в случае с Клэптоном. Но корни никуда не делись – и это слышно!

Плейлист "Музыки на Свободе" #322

1. Brian Setzer (USA). The Devil always collects. LP THE DEVIL ALWAYS COLLECTS (Surfdog)

2. Marie-Sophie Talbot (Belgium). Lame deferlante. LP ONDES (HomeRecords)

3. Der Plan (Germany). Copy copy machine. LP LES FANUKS: SAVE YOUR SOFTWARE!! (Bureau B)

4. Carla Del Forno (Australia). I’m conscious. LP LOOK UP SHARP (Kallista)

5. Ibid. Side by side. LP COME AROUND (Kallista)

6. The Animals (UK). See see rider. LP SHAKE THAT THING! THE BLUES IN BRITAIN 1963–1972 (Strawberry)

7. Peter Green’s Fleetwood Mac (UK). The world keep on turning. LP Ibid

8. Beverly Martyn (UK). Me & my gin. LP Ibid

9. Sam Mitchell (UK). Leaf without a tree. LP Ibid

10. Trader Horne (UK). Down and out blues. LP Ibid

11. Black Cat Bones (UK). Death Valley Blues. LP Ibid

12. Slow Crush (Belgium). Gloom. LP HUSH (Church Road)

13. Rachele Andrioli (Italy). Mast qalander. LP LEUCA (Finisterre)