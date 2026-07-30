"Побыла женой считанные часы". Жениха убили на свадьбе, обвиняемый уехал на войну

10 июля в Ачинске ранее судимый за нападение с ножом 32-летний Егор Чистяков смертельно ранил 27-летнего Семена Приходько на его собственной свадьбе. Девять дней спустя жених умер в больнице. 13 июля суд заключил Чистякова под стражу, однако уже 25 июля его освободили после подписания контракта с Минобороны, а 27-го он вылетел из Красноярска к месту службы.

25-летняя вдова Юлия Юхнович пытается добиться огласки. Она опасается, что обвиняемый в убийстве ее мужа избежит суда, а после возвращения с войны может совершить новое преступление. По словам близких, следователи попытались успокоить ее фразой: "Вероятность, что он там сдохнет, очень высока".

Родные Татьяны Мелехиной, убитой в 2018 году, знают, что отправка на войну вовсе не гарантирует гибели преступника. Житель Пермского края Дмитрий Зеленский задушил Татьяну, расчленил ее тело и пропустил часть останков через мясорубку. Суд приговорил его к 11 годам колонии, однако Зеленский отсидел менее четырех лет, завербовался в ЧВК "Вагнер", получил ранение на войне против Украины и был помилован. В 2026 году, по словам близких Татьяны, его видели в Перми – городе, где живут отец и сестра убитой им девушки.

"Он успел побыть мужем несколько часов"

Вечером 10 июля Юлия Юхнович и Семен Приходько в окружении близких стояли у входа в ачинский ресторан "Уют". В тот день они поженились и отпраздновали свадьбу.

– Они прощались с родными, чтобы поехать домой мужем и женой. В этот момент к Семену подбежали и сказали, что его лучший друг Юра поссорился с компанией, которая отмечала по соседству юбилей: кто-то из мужчин приставал к его жене. Семен пошел туда, – вспоминает Алина, подруга Юлии и Семена (имена некоторых наших собеседников изменены по соображениям безопасности).

Юбилей проходил на летней веранде, не соединенной с залом, где праздновали свадьбу. Она выходила на другую сторону здания.

– У нас не было ни общего танцпола, ни какой-либо другой общей зоны. Мы с этой компанией даже не пересекались. Не знаю, как Юра и его жена оказались возле веранды, но, когда туда подошел Семен, Юра кричал: "Кто приставал к моей жене?" В этот момент из толпы выбежал мужчина и ударил Юру в лицо. Семен попытался защитить друга и ударил нападавшего в ответ. На этом драка фактически прекратилась, продолжалась только словесная перепалка.

Затем, по словам Алины, из компании, праздновавшей юбилей, выбежал еще один мужчина. Позднее на записи с камеры наблюдения в нем опознали жителя Ачинска Егора Чистякова.

– Он резко выбросил руку в сторону Семена. После этого Семен сразу начал оседать, и его подхватил отец.

Насколько тяжелым оказалось ранение, окружающие поняли не сразу. Удар был молниеносным, а снаружи остался лишь небольшой след.

– Крови почти не было. Позже выяснилось, что лезвие пробило левый желудочек сердца и повредило сосуды. Отец сразу повез Семена в больницу. Из-за внутреннего кровотечения он потерял больше трех литров крови. Врачи потом сказали, что, если бы мы вызвали скорую и ждали ее у ресторана, Семен мог умереть еще там.

Сначала Приходько доставили в больницу Ачинска, затем перевезли в Красноярск. Он боролся за жизнь девять дней.

– В первую ночь родных сначала не пускали в реанимацию, потом разрешили зайти Юле и родителям. Врачи не давали надежды, но и не говорили прямо, что Семена не удастся спасти. Спасти его не получилось, – говорит Алина. – Это огромная трагедия для обеих семей. Юлины родители очень любили Семена. Они с Юлей встречались семь лет, с тех пор как ей исполнилось 18. Его родители сейчас не могут прийти в себя.

Семен работал дефектоскопистом на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Выходные он часто проводил у родителей: помогал отцу, занимавшемуся ремонтом машин.

– Семен всегда всем помогал. Юля иногда даже жаловалась, что он постоянно спешит к друзьям. Это была едва ли не единственная ее претензия к нему. А он отвечал: "Если не я помогу, то кто?" Вот и в тот вечер побежал выручать лучшего друга, с которым они были вместе еще с детского сада.

19 июля Семен умер. 23 июля его похоронили в Ачинске.

Обвиняемого отпустили на войну

Сразу после нападения Егор Чистяков остался на свободе. По словам друзей Семена, прибывшим сотрудникам Росгвардии несколько очевидцев указали на него как на человека, нанесшего удар.

– Росгвардейцы приехали очень расслабленными, хотя вызов был из-за ножевого ранения. Младший брат Семена показывал на Чистякова и говорил, что именно он ударил Семена ножом. Несколько человек это подтвердили. А росгвардейцы и участковый только улыбались. Жена Чистякова Мария стала кричать, что их там вообще не было, – вспоминает Игорь, друг Семена. – Началась словесная перепалка, но сотрудники почему-то положили на землю гостей с нашей свадьбы, а не Чистякова и мужчин, которые за него заступались. Чистяков с женой спокойно ушли. У них даже не записали данные.

Полиция и следователь, по словам Алины, приехали спустя несколько часов. К тому времени у ресторана оставались только гости свадьбы: они специально не расходились, чтобы дать показания и передать записи с камер наблюдения.

– Я раз двадцать пересмотрела момент нападения. Чистяков очень быстро ткнул Семена в грудь – моргнешь и не заметишь. Еще меня поразило, что нож, похожий на заточку, был у него при себе. Я до этого Чистякова не знала, но, когда запись показали знакомым, многие его узнали. Оказалось, что его уже судили за нападение с ножом.

В 2016 году в Боготоле во время ссоры Чистяков ударил знакомого ножом в левое плечо. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ. Через два дня после нападения он стал виновником ДТП на федеральной трассе и скрылся с места аварии. Позднее пострадавший водитель взыскал с него через суд 600 тысяч рублей.

В 2022 году Чистяков вновь стал виновником аварии – на этот раз в Ачинске. Он уехал с места ДТП, объяснив позднее, что "растерялся". Страховая компания взыскала с него 280 тысяч рублей.

12 июля Чистяков сам пришел в полицию. На следующий день суд отправил его в СИЗО на два месяца. Первоначально уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. После смерти Семена расследованием занялся Следственный комитет.

Однако под стражей Чистяков пробыл менее двух недель.

24 июля, на следующий день после похорон Семена, родственникам прислали скриншоты со страницы Чистякова в социальной сети: там появились его фотографии в военной форме.

– Юля позвонила следователю, и тот подтвердил, что Чистяков подписал контракт с Минобороны, а расследование приостановили. Если бы мы сами не обратились, нам бы, кажется, никто ничего не сообщил, – говорит Алина. – Следователи, насколько я поняла, и сами недовольны: они задерживают людей, а те подписывают контракт и уходят на войну. Но родные Семена остались без суда и без ответа на вопрос, понесет ли кто-нибудь наказание за его смерть.

По сведениям семьи, 25 июля Чистякова освободили из-под стражи, а 27 июля он вылетел из Красноярска к месту службы.

Следователь пытался убедить вдову, что участие в войне не станет для Чистякова легким способом избежать тюрьмы, рассказывает Алина.

– Они сами не понимают, зачем эти уроды едут на войну вместо колонии. Мол, на фронте куда жестче. Лафа, когда полгода вагнеровцы служили и с медалями и деньгами возвращались, закончилась. Сказали, мол, должно быть серьезное ранение и медаль, чтобы его демобилизовали и помиловали. Якобы с большей вероятностью он там сдохнет. Но ведь мы-то видим по новостям, как именно маньяки, убийцы и насильники возвращаются на гражданку и совершают новые преступления. Это мобилизованные там мрут, как мухи. А преступники кто по ранению обратно, а кто тупо бежит. Конечно, это не только несправедливо. Это страшно. Юля сейчас борется за память любимого, все же надеется добиться, чтобы Чистяков отбывал наказание. Бедная девочка, побыла счастливой женой считанные часы. И пока ей удалось добиться только того, что этот урод снес свою инсту, где выставлял свою довольную рожу в форме. Судя, по всему, затравили его. Конечно, в шоке люди, все уже устали от такого.

Массово освобождать осужденных в обмен на участие в войне начали в 2022 году, когда заключенных в российских колониях стала вербовать ЧВК "Вагнер". Отслужившие установленный срок получали закрытые президентские помилования, в том числе осужденные за убийства и другие тяжкие преступления.

В 2024 году эту практику закрепили законодательно и распространили не только на осужденных, но также на подозреваемых и обвиняемых, чьи дела еще не дошли до приговора. После заключения контракта уголовное преследование может быть приостановлено, а осужденный – условно освобожден от наказания. Получение государственной награды либо увольнение со службы по предусмотренным законом основаниям позволяет полностью освободить человека от уголовной ответственности или оставшегося срока. Для осужденных, в том числе за убийство, это также означает погашение судимости.

Убийца Татьяны вышел через четыре года

Родные Татьяны Мелехиной уже пережили то, чего теперь опасается Юлия Юхнович: убийца Татьяны ушел на войну, получил помилование и вернулся на свободу.

21 июля 2018 года 27-летняя Татьяна позвонила отцу и сообщила, что собирается вернуться в Пермь из Губахи – города примерно в 200 километрах от краевого центра. Незадолго до этого она переехала туда к своему 36-летнему знакомому Дмитрию Зеленскому.

– После этого Таня пропала. Отец постоянно звонил Зеленскому. Когда тот наконец поднял трубку, стал уверять, что довез ее до Перми, высадил и больше не видел. Но мы сразу его подозревали. Они с Таней постоянно ссорились, – рассказывает Светлана, подруга Татьяны.

Зеленский – бывший военный и участник в войне в Чечне – по словам знакомых, после возвращения регулярно проходил реабилитацию в военном госпитале: "у него "стреляло в голове".

Вечером 21 июля Зеленский совершил демонстративную поездку в Пермь, зная, что его машину зафиксируют камеры дорожного наблюдения.

– К тому времени он уже убил Таню. Съездил в Пермь, показался под камерами, вернулся в Губаху и несколько дней расчленял ее тело, чтобы незаметно вынести из квартиры. Кости складывал в пакеты и выбрасывал в реку. Задержали его только через 15 дней.

5 августа отец и сестра Татьяны приехали в Губаху вместе с бывшим сослуживцем Зеленского. Тот заранее предложил ему встретиться под предлогом празднования Дня ВДВ. Таков был полицейский план.

– Он раскусил их замысел и сразу сказал приятелю, что знает, зачем тот едет. Пытался скрыться, но на него уже стояла ориентировка, его тормознули на дороге. А потом в суде этот гад еще заливал о "добровольном сотрудничестве со следствием". Да он сбежать пытался! Заговорил только тогда, когда его прижали к стенке. У полиции уже были свидетели его признаний. Например, бывшая жена, которую он до развода чуть не задушил. Ей он 5 августа передал деньги на дочь и сам признался в убийстве Тани, – вспоминает Светлана.

За время следствия и суда Зеленский ни разу не попросил у семьи погибшей прощения. Напротив – пытался возложить ответственность на саму Татьяну.

– На суде он сказал ее отцу: "Значит, такую дочь воспитал". Оскорблял Таню, называл гулящей. А она была умницей и красавицей. Ее очень ценили на работе, она трудилась бухгалтером и одновременно заканчивала пятый курс экономического факультета. Зеленский улыбался во время процесса. Не понимаю, как мы все это выдержали.

В 2019 году убийцу приговорили к 11 годам колонии строгого режима. По словам Светланы, суд также обязал его выплатить отцу и сестре Татьяны миллион рублей компенсации.

– Оксане вообще ничего не перечислили, а отцу пришло около ста рублей. Это было похоже на издевательство. О том, что Зеленского освободили и помиловали, семье никто не сообщил.

Родственники сами направили запрос во ФСИН. Из полученного ответа они узнали, что в ноябре 2022 года Зеленского завербовали в ЧВК "Вагнер". На второй месяц участия в войне против Украины он получил ранение, а весной 2023 года закончил службу и вышел на свободу на основании президентского указа о помиловании.

– Он отсидел меньше четырех лет из назначенных одиннадцати. Несколько месяцев числился на войне, получил ранение – и стал свободным человеком. За убийство Тани ему оставалось провести в колонии еще около семи лет, – говорит Светлана. – Его освободили, дали оружие, деньги и помилование. Семья сначала писала жалобы, но потом стало понятно, что это не только бесполезно, но и опасно.

После возвращения Зеленского его родственники просили его не появляться в родной Губахе. По словам Светланы, в 2026 году его видели в Перми, где живут отец и сестра Татьяны.

– Он снова почувствовал себя безнаказанным. А семья Тани теперь должна жить с пониманием, что ее убийца находится на свободе и может оказаться рядом.

Освобожденные возвращаются и убивают снова

Зеленский – далеко не единственный осужденный за убийство, кого освободили благодаря войне против Украины.

В частности, Владислав Канюс получил 17 лет колонии за убийство Веры Пехтелевой. Перед смертью он несколько часов избивал и пытал девушку. В 2023 году семья узнала, что Канюс был помилован после участия в войне.

Некоторые освобожденные совершили новые убийства. Цырен-Доржи Цыренжапов отсидел около четырех лет из назначенных ему 14 за убийство и расчленение 18-летней Екатерины Скворцовой. После возвращения с войны он убил еще одну девушку. Александр Процкий, получивший 11 лет за убийство собутыльника, также был помилован после участия в войне, вернулся в Томскую область и вновь оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве.

Других преступников отправляли на войну повторно уже после новых убийств. Иван Россомахин получил 14 лет колонии, но спустя два года завербовался в ЧВК "Вагнер". Вернувшись домой, он изнасиловал и убил 85-летнюю Юлию Буйских. Суд приговорил Россомахина к 23 годам, однако в 2024 году его снова освободили для отправки на войну.

Виктора Саввинова освободили после первого убийства в обмен на контракт. После возвращения он совершил еще два убийства и получил 20 лет колонии, но снова заключил контракт и вышел на свободу. В феврале 2026 года Саввинова задержали уже по подозрению в четвертом убийстве. После ареста он вновь заявил о желании отправиться на войну.

Для Юлии Юхнович, ставшей вдовой фактически на собственной свадьбе, эти истории означают, что возвращение Егора Чистякова в Ачинск – вполне реальная перспектива. Пока семья убитого Семена Приходько не получила ни компенсации, ни ответа на вопрос, будет ли расследование когда-нибудь возобновлено.

– Даже если он там погибнет, это не будет справедливостью, – говорит Алина. – Семена уже не вернуть. Но человек, который его убил, не должен просто исчезнуть из уголовного дела.















