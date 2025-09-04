"Приходи в отпуск и режь, кого хочешь". Как российские военные убивают, вернувшись с фронта домой

Этим летом Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима участника войны с Украиной Алексея Марчукова за убийство жены Марины в первую же ночь после заключения брака. По словам родных убитой, Марчукова даже не увезли в ИК – он "изъявил желание вернуться на СВО".

"Он контракт подписал, чтобы в тюрьму не уехать"

Убийство произошло в ночь с 4 на 5 марта 2025 года, когда контрактник Марчуков специально приехал в Тюменскую область, чтобы жениться.

– Свадьбу праздновали у сестры Алексея. Там, как обычно, все очень много выпили, Марина писала, что она обиделась – так себя вел "молодой муж", но осталась с ним, никуда не поехала – ни ко мне, ни к другим подругам, вернулась от сестры с Алексеем домой вдвоем, – говорит одна из подруг Марины Ольга (имя изменено для безопасности собеседницы). – Тогда он ее и убил.

По словам подруг Марины, Алексей упрекал ее в том, что она якобы ему изменяет.

– Это была неправда, но у него началась паранойя, еще когда он на фронте был, – говорит подруга Марины. – Они с Мариной задолго до свадьбы стали встречаться, когда он еще на пилораме работал. Он и раньше ее поколачивал, но она терпела. Он встанет на колени, слезу пустит, и она тает: "Ну, кто не бьет?!". Убийством, вроде бы, раньше не угрожал. Но после "СВО" крышу у него окончательно сорвало.

Родные Алексея, напротив, утверждают, что он "был спокойный".

– Он был спокойный по характеру, служил младшим сержантом, командиром отделения назначили – психа и алкаша бы поставили? Но тут выпил. Обычно выпьет и спать идет. А тут выпил и убил, – пояснила одна из родственниц Марчукова.

И подруги Марины, и родные военного подтверждают, что накануне вербовки в российскую армию "спокойного" Алексея Марчукова обвинили в дебоше.

– Пьяный дебош, ему грозила, вроде, тюрьма, кого-то он побил. Насколько точно реальный срок – не знаю, может быть, запугивали. Но в итоге он выбрал поехать на "СВО", лишь бы не ехать в колонию, – говорит Ольга.

По данным следствия, ночью 5 марта Марчуков ударил жену хозяйственным ножом в сердце. Марина скончалась от потери крови.

17 июля Екатеринбургский гарнизонный военный суд с участием военной прокуратуры Тюменского гарнизона присудил Марчукову 12,5 лет колонии строгого режима.

– В той же новости говорилось, что сразу в суде Марчуков заявил, что хочет вернуться на фронт. Как нам сообщили родные Марины, его из СИЗО даже не этапировали в колонию! Он человеку прямо в сердце нож воткнул, а его желание тут же удовлетворили. Пожалуйста, иди на свободу, едь на войну, там убивай, а потом приходи в отпуск и режь мирных, кого хочешь, – возмущается Ольга. – Мы в шоке, потому что там ни капли раскаяния – они [семья Марчукова] даже венок на могилу Марины прислали, типа "жене". Убитой жене.

"Убил, год посидел и вернулся"

В 2025 году во Владивостоке на свободе оказался виновник резонансного убийства. В августе 2021 года 29-летний Георгий Повилайко жестоко убил мать двоих детей Анну Кошулько – несколько часов убийца избивал и насиловал жертву, выдрал волосы, выбил зубы, а потом задушил. Бросив тело в гараже, убийца угнал ее машину. Когда объявили "план Перехват", оказалось, что преступник закупил выпивку и с друзьями уехал на море. Ему присудили 24 года строгого режима, но друзья и коллеги убитой уже несколько раз видели убийцу на свободе во Владивостоке.

– Это было ужасающее убийство, просто пытка. Как я поняла из сообщений на суде, он [Георгий Повилайко] безработный, подкараулил Анну у ее гаража, она торговый представитель, собиралась на работу. Затащил в гараж и несколько часов ее убивал – вырывал волосы, бил, сдирал кожу, насиловал, бил ножом. Ее муж Александр, на него страшно было смотреть, когда он увидел все эти зверства. Мы надеялись только на одно – чтобы Анечку он мертвой уже пытал. Но потом сказали патологоанатомы, что умерла она от удушения – этот убл**ок ее под конец задушил. Сел в ее машину и поехал затариваться пивом с друзьями! Его же полиция взяла по дороге на море – там машина краденая была забита пивом, чипсами, дружбаны его! – вспоминает коллега убитой Алена (имя изменено для безопасности собеседницы). – Он даже к матери заехал перед этим на машине Ани – та его спросила: "Сынок, ты почему в крови?!" А он: "Да подрался тут, с мужиком". И она [мать] ничего, молчок, даже заступалась за него в суде! Хотя, говорят, он и ее бил.

По словам знакомых Кошулько, еще в конце 2023 года, когда суд назначил Повилайко 24 года колонии строгого режима, муж убитой опасался досрочного освобождения убийцы.

– Саша следил как этот урод давил наличием маленького ребенка (которому, как выяснилось, не заплатил почти 2 млн рублей алиментов), потом писал заявление о переводе в колонию "поближе к месту проживания родственников". А в конце 2023 года – раз – и " условно освобожден в связи с заключением контракта с Министерством обороны Российской Федерации", – говорит подруга убитой Вероника (имя изменено для безопасности собеседницы). – Саша, конечно, возмущался, он везде писал, бил во все колокола – он же из 24 лет только 1(!) год отсидел. Но без толку. И знаете, как боялись, так и произошло – в 2024 году по ранению его списали, и он опять появился в нашем спальном районе Владивостока. Потом, вроде бы, опять забрали [на войну], по слухам. А сейчас он опять появился. Это просто ужас! Мы, мамочки, перестали с детьми выходить на улицу, только с мужем или отцом. Ощущение, что ты в каком-то фильме ужасов – маньяка взяли и запросто освободили, выпустили на улицу. И как! Он же типа герой теперь. Он и тогда особо не скрывался. А сейчас что? Может ходить и всех подряд резать?!

Родные убитой признаются, что кроме Александра, мужа убитой Анны, никто не пытался добиться резонанса и наказания для преступника. Они боятся реакции властей на их жалобы на "героя-дегенерата".

– Лишний раз душу тревожить уже не хочется. Вот сегодня очередная годовщина, как Анечки не стало (убийство произошло 21 августа 2021 года), опять сердце в крови. Но разве ее вернут к жизни все эти разговоры? – объясняет свой отказ говорить одна из родственниц Анны (имя не указываем по ее просьбе). – Конечно, это (освобождение убийцы за контракт с МО) ужасно, дети Ани хоть и переехали к своему отцу (первый муж Анны Кошулько), но все равно живут неподалеку, в соседнем городе. Но чего вы от нас-то хотите? Они (преступники, помилованные за уход на войну) же теперь неприкосновенные, слова против не скажи. Виноватыми сделают в итоге нас, а не этого дегенерата. А у меня и другие родственники еще есть, пока живые.

Подруга и коллега убитой Анны признаются, что не понимают, что делать, чтобы обезопасить семью, детей после освобождения преступников.

– А куда ты переедешь из Владивостока и какой смысл? В соседнем Уссурийске тем же манером только недавно выпустили другого убийцу – прирезал собутыльника. А в Сахалине вообще людоеда освободили из-за войны! Я просто в шоке, что творят. И знаете, такие чувства странные – вот хочется же, чтобы это все (война против Украины) закончилось наконец. А как подумаешь, что тогда эти убийцы и маньяки валом повалят – и так много вернулось, а будут тысячи! И вот что думать? Куда от такого спрячешься? – делится Вероника.

Регулярно выпускают

После начала вторжения в Украину в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Родные убитых и пострадавших протестуют, но безрезультатно. Резонанс, вызванный сообщениями о преступлениях помилованных из-за войны, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.

По словам правозащитников, убийц и насильников власти уже давно отправляют на войну вопреки действующему законодательству.

– С 2023 года процесс регламентировал федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Осужденных по тяжким статьям вербовать было нельзя. С 23 марта 2024 года процесс регулирует федеральный закон № 61-ФЗ, там есть только ограничение для осужденных за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Их и еще осужденных по экстремистским статьям запрещено вербовать, – говорит военный адвокат Максим Гребенюк. – Однако на практике и до марта 2024 года вербовали осужденных по тяжким статьям.

В январе 2024 года стало известно, что в Омске был помилован 33-летний Александр Нагорнюк, убивший местного футболиста буквально за пакет с пивом и телефон. В Новосибирске за участие в войне помиловали Юрия Десятова, 26 раз ударившего Илью Лукашевича домкратом по голове для того, чтобы угнать его машину.

Летом 2024 года на свободу вышли убийцы 19-летней Кристины Приходько, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Тело Кристины нашли в большой хозяйственной сумке в лесу под Новосибирском в декабре 2017 года. В 2018-м за ее изнасилование и убийство осудили на 22 года и 18 лет Сергея Юлина и Максима Овчинникова. Судья уверяла отца убитой, что не максимальный срок гарантирует, что убийцы не выйдут на свободу досрочно – оба не отсидели даже 6 лет.

За три года с момента СВО в Украину вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 750 граждан. Погибли порядка 400 человек в 80 российских регионах, еще примерно столько же получили опасные для жизни тяжелые травмы, подсчитала в феврале 2025 года "Верстка". В основном участники войны нападают на своих родственников и знакомых. Большинство преступлений носит бытовой характер и происходит на почве злоупотребления алкоголем.

В 2024 году глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предлагала установить постоянный контроль над вернувшимися с войны бывшими заключенными, чтобы "защитить общество". Ее коллега из комитета по безопасности Андрей Альшевский назвал инициативу избыточной, так как "герои СВО уже искупили вину кровью" и должны почувствовать "заботу власти и общества".