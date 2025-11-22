"Убить безнаказанно". Киллеров и расчленителей отправляют не в тюрьму, а на войну

Этой осенью российская правоохранительная система вновь продемонстрировала, насколько "гуманной" она может быть по отношению к гражданам, совершившим тяжкие преступления. Благодаря подписанию контракта с Минобороны наказания сумел избежать человек, убивший ребенка и расчленивший женщину. Его и еще одного убийцу, чьей жертвой стала девушка, выпустили до суда. А киллерам из банды бывших полицейских, совершивших 14 убийств, отменили сроки в 15 и 12 лет и также отпустили на "СВО".

"Голову Ольги нашли в кастрюле"

В ноябре 2024 года 49-летний юрист из города Серов Свердловской области Александр Гоок убил 42-летнюю знакомую Ольгу Сороку и ее шестилетнего сына Алешу. Они приехали к нему на время в гости, когда Ольга поссорилась в Нижнем Тагиле с мужем Дмитрием и вернулась в родной город "подумать об их браке". Муж забил тревогу через месяц с лишним, когда жена не поздравила его с днем рождения. Он подал заявление о пропаже в полицию. 7 апреля 2025 года в Серове нашли голову Ольги, но не полицейские, а дачники местного СНТ. Под подозрением сразу оказался ее знакомый Александр Гоок.

– Согласно материалам дела, Ольга с сыном остановилась у Гоока в квартире, они были знакомы чуть ли не с детства. В день убийства тот толкнул мальчика и, по его словам, тот упал и очень сильно ударился, чуть ли не смертельное падение оказалось. Мать начала кричать. Тогда он напал на нее, – рассказывает местная журналистка Светлана (имена всех собеседников изменены для их безопасности), знакомая с деталями дела. – После убийства Гоок расчленил Ольгу, разложил ее останки по пакетам вместе с телом мальчика и выбросил в мусорный бак. Голову погибшей спустя полгода нашли местные дачники из садоводства "Ягодка" в компостной яме. Случайно заметили под старыми досками, потому что снег сошел. Соседки Гоока говорили, что вплоть до марта он держал голову в кастрюле на балконе – такие слухи пошли после его поимки. Когда убийцу в апреле задержали, он сразу во всем сознался.

Согласно показаниям обвиняемого, остальные пакеты он выбросил на мусорном полигоне. Но останки Ольги и Алеши не нашли.

– За зиму их занесло снегом, там ветра гуляют – мы этому не удивились, – говорит один из родственников Ольги Алексей. – Мы больше удивились тому, что Дмитрий, муж, так поздно забил тревогу. Он все повторял, что болезнь Алеши сильно их измотала, вот они и начали ссориться с Ольгой, хотя вместе прожили немало, лет 10. У мальчика нашли рак мочевого пузыря в первый же год жизни – Оля ушла с работы хорошей, декрет, потом постоянно на лечении с Алешей. Они долго лечили его, денег не хватало, понадобились спонсоры, чтобы его в Германию увезти. Вот, вроде бы все, ремиссия. И тут такое. Ну, как столько времени не созваниваться? И что значит – искал по соцсетям?! Хотя бы узнать про сына, как он. Не понимаю.

Дмитрий Сорока на сообщения редакции не ответил, на его странице во ВКонтакте обложкой стоит фото бритого налысо Алеши в период химиотерапии и фраза: "Нету больше моих любимых сына и жены, жизнь моя на этом закончена".

Судьбой убийцы он не интересовался, говорят родные Ольги. Именно им в октябре позвонили местные журналисты с сообщением, что Гоока отпустили без суда, не завершив следствие.

– Ему грозило пожизненное заключение! Помню, в апреле мы с трудом отбились, когда адвокат его ходатайствовал о смягчении меры пресечения. Нет, оставили в СИЗО. В сентябре ему в очередной раз продлили арест до 16 октября. А потом – раз и замолчали, никаких релизов, – вспоминает Алексей. – И потом он просто не появился на судебном заседании, где должны были продлить арест. Я пропустил – мне журналисты написали, спросили – в курсе ли я, что расчленителю удовлетворили ходатайство об уходе на "СВО" и разрешили подписать контракт. Отпустили на свободу! Конечно, я был не в курсе. Звоню следователю, а тот: "Да, он на "СВО" ушел. Пока проходит подготовку перед отправкой на фронт". Я был в шоке.

Особенно сильно родных возмутил тот факт, что после предъявления обвинения и начала следственных действий дело просто закрыли.

– Ни следствие не закончили, ни суда. Мы бы поняли, если бы ему сначала присудили лет 30, а потом "смягчили" до 25, как делают. Но тут – просто возмутительное отношение: "Иди, свободен. Убил, расчленил, душу невинную погубил – ничего страшного". Они чего ждут, что он на этом остановится? – рассуждает Алексей. – Мы тело ребенка до сих пор похоронить не можем, не нашли его. Только голова Олина в могиле. А тут – полное равнодушие. Еще и героя из него сделают, как вернется – видели, знаем.

Светлана отмечают, что жители Серова безусловно боятся возвращения Гоока, однако некоторые из них настроены так, что на малую родину опасно возвращаться живым и самому убийце.

– Даже если погибнет и здесь захоронят, обещают памятник уничтожить. Зверю – никакой памяти, – говорит журналистка. – Государство, конечно, топчется по чувствам людей такими решениями. Но публично возмущаться этим осмеливаются только родные жертв.

В Следственном комитете Свердловской области на запрос редакции не ответили, официально не подтвердив и не опровергнув информацию об уходе Гоока на войну.

Собеседники нашей редакции добавляют, что ранее Гоок не был судим.

– Коллеги с молокозавода, УК и Центра занятости, где он работал, описывали Гоока как человека замкнутого. В целом они не удивились, что он оказался маньяком. Говорят, что преследовал коллег-женщин – постоянно написывал им, если узнавал личный номер, – рассказывает Светлана. – Но на их жалобы руководство не реагировало. Тот сам руководил юротделом. Поэтому женщинам оставалось только по возможности его избегать. С таким отношением к жалобам и поискам пропавших – подозревают, что, может, Ольга и не первая его жертва.

"Шесть раз ударил ножом"

В октябре 2025 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное дело против 27-летнего Аркадия Морозова, зарезавшего свою невесту. Причина та же – обвиняемый изъявил желание подписать контракт с Минобороны. Суд его удовлетворил.

– Известно, что 31 мая 2025 года девушка объявила о том, что они расстаются. Они жили в ее квартире и работали вместе в питерской сети пекарен. Она из Петербурга, он – из псковского села Бежаницы. Первое время жили даже с ее мамой, но потом та предложила паре переехать в квартиру на Пулковской, которую семья ранее сдавала. Планировали, по словам ее мамы, свадьбу в будущем, но неожиданно девушка узнает, что он по уши в микрокредитах – почти на миллион рублей. Точнее, мать узнала и сообщила дочери. Девушка решает разорвать с ним отношения и в день убийства как раз сообщила об этом, – рассказывает петербургский адвокат Андрей, знакомый с делом. – И Аркадий этот не придумал ничего лучше, чем взять нож и напасть на нее. Он сам признался, что после разговора о расставании они разошлись по разным комнатам и, когда она уже легла спасть, он схватил на кухне нож, сел на нее, схватил второй рукой за руки и не менее шести раз ударил ее – в голову, шею, руки. Это классическое умышленное убийство. Не в аффекте. Поэтому и завели дело по статье 105 часть 1.

Морозов сам вызвал полицию и скорую, но девушку уже не смогли спасти. После нападения он воткнул нож себе в живот, поэтому после приезда скорой его госпитализировали.

– Ну, ранение было такое, что смог и скорую вызвать и даже в чат коллекторам написать. До 4 июня он лежал в больнице, потом его отправили в СИЗО до конца июля, – говорит адвокат. – Потом продлили меру пресечения еще раз, но в октябре – уже нет. Родные убитой, конечно, возмущены. Они ожидали, что ему присудят 15 лет, как и положено по этой статье, а не выпустят с оружием.

Пользователи под постами об освобождении убийцы уже особенно не удивляются, отмечая, что государство берет в "херои" уже "тренированных" убийц.

" "Тренировка" , способ списать долги . . . Жила девчонка , работала в пекарне , строила планы на жизнь . . . , а её невменяемый пи***ло , – лишил жизни".

"Неадекват станет новым хероем России, но девочку уже не вернуть"

"Главное, самоубийство у него безуспешное, а вот убийство девушки прошло успешно"

"Сам Бог сохранил патриота, очевидно же!"

"Убивали авторитетов и по ошибке"

Месяцем ранее стало известно о том, что из колонии освобожден уже второй по счету киллер из действовавшей в столичном регионе банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур.

В июне 2025 года экс-сотруднику отряда спецназа МВД "Витязь" Алексею Чеботареву присудили 15 лет за 10 убийств и два покушения на убийство. После приговора он подал ходатайство о подписании контракта и суд его удовлетворил. Чеботарев уже уехал на фронт, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Ранее таким же образом был освобожден другой участник банды киллеров – экс-сотрудник МВД Андрей Яхнев, осужденный на 11 лет за два убийства и наркоторговлю.

Дело 50-летнего Чеботарева Пушкинский городской суд Московской области рассмотрел за четыре заседания. Процесс шел в особом порядке, так как убийца заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. На основе его показаний задержали еще 18 человек. В общей сложности в банде было не менее 50 сотрудников ведомств – в основном, из спецназа МВД.

ОПГ киллеров-милиционеров создали в начале "нулевых" из бойцов спецназа "Витязь". Ее руководителем следствие считает главу одного из отделов Московского уголовного розыска Артура Козлова (погиб в 2006 году в ДТП). На смену ему пришел экс-военный Павел Христев (был арестован в 2023 году).

Следствие заключило, что в начале нулевых спецназовцы брали заказы на устранение бизнесменов и криминальных авторитетов. Их жертвами стали не менее 40 человек, в том числе обычные люди, застреленные киллерами по ошибке. Так, в феврале 2000 года, когда ОПГ взяла заказ на устранение криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), "оборотни" заблокировали его автомобиль у его дома на Рублевке, но вместо Хромого застрелили его водителя. В итоге "заказ" ушел другой ОПГ - Максима Лазовского расстреляли в апреле 2000 года на выходе из храма в Одинцовском районе Подмосковья.

В апреле 2003 года в ходе покушения на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы и совладельца универмага "Московский" Александра Ревзина киллеры-спецназовцы по ошибке расстреляли автомобиль той же марки, что и у жертвы, но с председателем правления директоров компании "Евротрансгаз" Тимофеем Пономаренко. От полученных ранений Пономаренко скончался. В мае 2003 года Ревзина застрелил Алексей Чеботарев лично, считает следствие.

В соцсетях под новостями об очередном отпущенном на войну преступнике комментаторы сравнивают разное правосудие в отношении убийц и уличных музыкантов, исполняющих "запрещенные" песни:

"Вот оно будущее расии"

"Наши мальчики"...

"Уголовники и даже убийцы в рядах ВС, как например этот упырь, нисколько не дискредитируют ВС. Дискредитирует 18-летняя девушка своими песенками"

"Подумаешь, человека убил всего лишь, простить и отправить на СВО. Вот если бы пел запрещённые песни на улице, то получил бы полной программе, лет 5. Не страна, а один большой сюр какой-то "

"каково родственникам убитых? никаких компенсаций и наказания! еще и героем будет!"

"Лайфхак как безнаказанно убить человека!

Или участие в СВО это наказание?"

25 тысяч уголовников

После начала вторжения в Украину в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Родные жертв протестуют, но безрезультатно. Резонанс, вызванный сообщениями о преступлениях помилованных из-за войны, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.

По словам правозащитников, убийц и насильников власти уже давно отправляют на войну вопреки действующему законодательству.

– С 2023 года процесс регламентировал федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Осужденных по тяжким статьям вербовать было нельзя. С 23 марта 2024 года процесс регулирует федеральный закон № 61-ФЗ, там есть только ограничение для осужденных за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Их и еще осужденных по экстремистским статьям запрещено вербовать, – говорит военный адвокат Сергей. – Однако на практике и до марта 2024 года вербовали осужденных по тяжким статьям.

За первые полгода 2025 года в России приостановили 25 тысяч 300 уголовных дел не по причине розыска обвиняемого или болезни подсудимого, обратил внимание дата-проект "Если быть точным", собрав данные Судебного департамента Верховного суда. Журналисты предполагают, что их фигуранты ушли на войну.

Для сравнения проект приводит число приостановленных не из-за розыска или болезни подсудимого дел в 2019-м: их было лишь 648. Это почти в 40 раз меньше.