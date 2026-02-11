"Жертв жалеть легко". В сети прощаются с адвокатом Генрихом Падвой

10 февраля на 95-м году жизни умер адвокат Генрих Падва. Его вспоминают добрыми словами очень разные люди.

Неудивительно: среди клиентов Падвы за десятилетия работы были крупные предприниматели, общественные деятели, различные компании, СМИ. Он был адвокатом подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников (в деле о судьбе архива писателя), барда и актёра Владимира Высоцкого, семьи академика Андрея Сахарова. Среди тех, чьи интересы защищал Падва, были также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актёр Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик).

В 2017 году Генрих Падва защищал бизнесмена Алишера Усманова в деле против Алексея Навального. В результате суд обязал удалить из YouTube расследование "Он вам не Димон".

Падва был среди адвокатов, жалоба которых в 1999 году привела к введению в России решением Конституционного суда моратория на смертную казнь – и этот факт рядом с его фамилией вспоминают чаще всего.

Первым, от кого широкая аудитория узнала о смерти Генриха Падвы, стал его коллега, адвокат Максим Пашков.

Выдающийся адвокат.

Профессионал высочайшего класса.

Добрый - не добренький - человек.

Могший наказать. Могший научить.

Но если уж хвалил - как будто медаль на грудь вешал.

Спасибо что судьба дала мне очень немного - но поработать с ним и посмотреть, как это все бывает…

Спасибо Генрих Павлович за все.

Генри Резник

УХОДЯТ, УХОДЯТ ДРУЗЬЯ…

Как шагнул в адвокатуру со студенческой скамьи, так и сохранился в ней

Умер Генрих Падва, через две недели, 20 февраля собирались чествовать его с 95-летним юбилеем. Прожита долгая, достойная, насыщенная жизнь. Но впечатляет другая цифра - 72 года в профессии(!) - как шагнул в адвокатуру со студенческой скамьи, так и сохранился в ней, на пенсию не уходил, практиковал, можно сказать, до последнего вздоха, (последний раз пересекался с ним, уже неважно себя чувствовавшим, в Мосгорсуде года три назад). Это безусловный рекорд.

О профессиональных достижениях Падвы, его защитах в громких, резонансных делах широко известно, имя его вполне закономерно стало едва ли не нарицательным как синоним класса адвоката. При этом Генриху удавалось сохранять (нести в массы) достоинство и благородство адвокатской профессии. Весь его облик- эрудиция, поведение, культура речи, да и сама внешность - будили воспоминания о дореволюционной присяжной адвокатуре, говорили о высоком предназначении адвоката как интеллигента- правозаступника. Не случайно к нему тянулась молодёжь: за спиной не только сотни проведённых и много выигранных дел, но и десятки учеников- стажеров.

Имя его стало едва ли не нарицательным

Связь времён не распалась, вековые традиции уголовной защиты выдержали атаки идеологической демагогии, унижающей адвокатуру в её собственных глазах. …

… Генрих был последний практикующий адвокат из своего поколения. С его смертью ушёл большой пласт отечественной адвокатуры. Огромная, невосполнимая утрата.

А я и все, кто его знал, скорбим об уходе яркого, обаятельного, остроумного, с развитой самоиронией человека.

Николай Подосокорский

В возрасте 94 лет умер Генрих Павлович Падва, российский адвокат, заслуженный юрист РФ.

Среди доверителей Падвы были крупные журналы и газеты (Издательский дом "Коммерсантъ", "Огонёк", "Известия"), известные российские и иностранные компании ("ПепсиКо", "Ренессанс Капитал", "Кембридж Кэпитал" и др.), банки (в том числе "Ситибанк", Менатеп), а также семьи академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого.

В разные годы он представлял интересы подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и её наследников в длительном (1994—2001) судебном процессе по поводу судьбы архива Пастернака; криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного, как "Япончик" (1981); бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова (1991—1994; "дело ГКЧП", завершившееся амнистией); бывшего главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского (2004; ныне объявлен в России иноагентом); актёра Владислава Галкина; бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и многих других.

За вклад в развитие российской адвокатуры награждён золотой медалью имени Плевако.

Игорь Рабинер

Совсем недавно легендарный советский и российский адвокат Генрих Падва открыл Телеграм-канал и в одном из первых же постов рассказал о любви к "Спартаку", за который он болеет с 1944 года. Кто не читал, когда я ссылался на него в прошлый раз - почитайте сейчас, по ссылке в первом комментарии.

В понедельник Генриха Павловича не стало.

По словам его коллеги Максима Пашкова, тесно с ним общавшегося, Падва очень хотел дожить до 95. Юбилей должен был быть 20 февраля. Но в воскресенье ему стало плохо, его забрали в больницу и спасти не смогли. Все произошло внезапно и быстро.

Мои соболезнования близким, друзьям, коллегам.

Признаюсь, у нас была договоренность об интервью о футболе, о "Спартаке". Собирался связаться с Генрихом Павловичем, ходившим на Симоняна (!), буквально через два-три дня, чтобы успеть написать интервью к юбилею.

И теперь мне сильно не по себе. Наверняка, если бы приложил чуть больше усилий, мог бы поговорить и раньше. А теперь - всё. Не познакомлюсь с уникальным человеком, и фрагмент истории отечественного футбола, уникальные впечатления болельщика, который видел то, чего из ныне живущих не видел уже почти никто, и наверняка в силу профессии смог бы блистательно изложить - всего этого уже не будет. Никогда.

В какой уже раз убеждаюсь, насколько же ничего в жизни нельзя откладывать. Но чтобы до такой степени, на считанные дни... Очень грызу себя.

Светлая память Генриху Павловичу.

Алексей Венедиктов

Ушел, не дожив две недели до своего 95-летия, адвокат Генрих Павлович Падва.

Защищал абсолютно разных людей - от Сердюкова и Усманова - до Ходорковского и Анатолия Лукьянова, от Ольги Ивинской до Вячеслава Иванькова ("Япончика")…

А мы с ним дебатировали года два назад в Лондоне про … Эль Греко

Эх….

Антон Орех

Умер Генрих Падва. Не просто известный, а легендарный адвокат. Не так давно, он начал вести канал, и я даже подписался. Последняя запись - три дня назад. У меня с ним была любопытная встреча. Буквально на пешеходном переходе. Светофор не работал, машины ехали, не останавливаясь, народу накопилось на тротуаре много, и тут затормозил большой и красивый Мерседес. Невольно решил поглядеть, что за вежливый человек за рулём. Смотрю - Падва! Встречал его у нас на Эхе. А ещё писал про него в нашем цикле о Высоцком. Генрих Падва участвовал в т.н. Ижевском деле, по которому проходили Высоцкий, Хазанов и другие звёзды. Их пытались привлечь за нелегальные заработки. Ничего не вышло. Адвокаты работали хорошо

Алина Витухновская

Генрих Падва RIP.

Пересекалась с ним в 90-е, консультировалась о моем сфабрикованном процессе. Он произвел очень хорошее впечатление. Падва успел побыть защитником самых разных людей от Высоцкого до Сахарова. Именно с его подачи в РФ была отменена смертная казнь.

Юрий Голышак

Вот читаю: умер Генрих Падва, великий адвокат. Только успел завести Telegram-канал, и на тебе.

Недавно смотрел какое-то его интервью с очень любопытным кусочком.

Рассказывал, как произнёс лучшую свою речь на процессе. Потирал руки, ждал снисхождения.

Выходит судья – и выписывает его подзащитному расстрел. Хотя даже прокурор просил 10 лет.

Время спустя Падва встречает того судью: "Что случилось? Почему?!"

Судья усмехается:

- Вы грандиозно справились со своей работой. Настолько замечательно, что и мне захотелось великолепно выполнить свою…

Артем Чернов

Я никогда не встречался с ним лично, но однажды, в отчаянный момент, оказавшись в больнице в другой стране с очень рискованной коллизией со страховой компанией, саботировавшей срочную операцию, я с ним поговорил по телефону, благодаря замечательным друзьям. Вдруг в трубке зазвучал знакомый из новостей голос.

Чисто практического смысла в том разговоре вроде бы и не было, но был более важный. Спокойный голос Генриха Павловича минут за десять привел меня в радикально другое состояние. "Будьте уверены, отстаивайте свои права, не смущайтесь, вы правы, не отступайте", - он говорил простые вещи, пошагово и неколебимо опираясь на здравый смысл. Чтобы прийти в себя, мне было необходимо просто помнить, что человеческий здравый смысл по-прежнему не покинул наш мир. Как бы меня ни пытались убедить в обратном. Какой бы чудной морок ни наводили.

Генрих Падва за 10 минут тихого разговора по телефону надежно вернул мне это чувство, переставив реальность с головы обратно на ноги. А дальше я уж смог как-то и сам. Я всегда буду благодарен ему за этот опыт. Та ситуация давно разрулилась, а ощущение мира, вмиг вернувшегося в нормальное положение от тихого спокойного голоса - запомнилось и осталось. Наверное, с умения это создать и начинается его профессия. Одного этого уже очень и очень много для всех нас. Здравый смысл не покинул наш мир.

Ева Меркачева

Ушел адвокат Генрих Падва.

Легенда, ибо вел знаковые дела в годы СССР и современной России.

Несколько цитат адвоката:

"А иной раз опускаются руки, надолго портится настроение, но в жуткое отчаяние от неудач я уже не впадаю. Слушается очередное дело – и ты идешь, вкладываешь в него всю свою страсть, весь свой профессиональный опыт, все свое понимание жизни и людей".

"Вот есть такое понятие в юриспруденции — "явка с повинной". Что это означает? Это когда человек приходит в милицию, прокуратуру и говорит откровенно: судите меня, я виноват. Таких явок с повинной в действительности бывает очень мало. Иногда, например, арестовывают человека и уговаривают признаться, обещая оформить это явкой с повинной, что смягчит их наказание. Люди клюют на это, хотя это, конечно, никакой явкой с повинной не является".

"Когда я первый раз просил об оправдании и суд вынес оправдательный приговор, когда судья провозгласил: "Оправдать!", — я помню, что у меня такое сердцебиение было! Кроме того, помимо эмоций было осознание и понимание, что мы необходимы для нашего общества. В той жутко жестокой жизни. В том страшном отношении к личности и его правам. С тем катастрофическим обвинительным уклоном, который был".

Ирина Дроздова

Добавлю от себя.

Как раз сейчас прохожу, пожалуй, один из самых сложных и интересных этапов в своей жизни. Только вчера об этом думала.

Брошенного ребёнка, старика, животное в приюте — легко пожалеть. Там всё понятно: жертва есть, боль видна, сердце сразу откликается.

А ты попробуй пожалеть убийцу, насильника, вора.

Сможешь?

Не оправдать. Не одобрить. А именно увидеть в нём человека, у которого есть право на защиту.

Это очень тонкая грань. И очень серьёзный экзамен — и для человека, и для юриста, и для общества.

Потому что право существует не для "хороших". Оно существует для всех. Именно в этом его сила.

Право существует не для "хороших", оно существует для всех

Именно поэтому такие люди, как Генрих Павлович Падва, — это не просто адвокаты. Это опора системы, у которой должна быть прививка от превращения в репрессивный механизм.

Защищать удобных — легко.

Защищать неудобных — это характер.

И да, это путь не для слабых…

Божена Рынска

Умер адвокат Генрих Падва, причастный к введению моратория на смертную казнь.

Ему было 94 года. Адвокатский стаж — с 1953 года, с 1971 года Падва был членом Московской городской коллегии адвокатов. Участвовал в процессе в Конституционном суде, после которого в России ввели мораторий на смертную казнь.

Кого он только не защищал. От Алишера Усманова и Михаила Ходорковского до семьи Владимира Высоцкого, Бориса Пастернака и Андрея Сахарова. Ну, и Вячеслава Иванькова (Япончика).

Падва в 1994 году взялся защищать поэта Ярослава Могутина. Могутин в итоге по совету Падвы навсегда уехал в США. Помню, было коллективное письмо в защиту свободу слова, которое подписали: Эдуард Лимонов, Валентина Талызина, Дмитрий Пригов, Крис Кельми, Станислав Куняев и Кристина Орбакайте. Кто их всех собрал вместе, одному богу известно. А Могутина я запомнила не по стихам, а по смешному репортажу из дома советского конспиролога Григория Климова.

Александр Аверин

О Генрихе Падве от знакомых адвокатов слышал только хорошее.

Как-то раз я даже встретил Генриха Павловича в Верховном суде — мы были там вместе с Эдуардом Лимоновым, судились по поводу запрета одной известной вам партии, sapienti sat. Генрих Падва тогда обнялся с Лимоновым — они были знакомы — и пожелал удачи.

Калой Ахильгов

Как-то в году 2018 участвовал в большом деле, которое, как это часто бывает, появилось из спора двух бизнес-партнеров. Одного из обвиняемых тогда защищал уже в возрасте и с тросточкой, но все еще энергичный Генрих Падва.

Помню, как на продлении меры пресечения в Пресненском суде 45 минут говорил только возражения против меры пресечения. Я тогда подумал, откуда столько энергии?

В деле он пробыл недолго, но оставил интересное впечатление у нас - молодых адвокатов в том деле.

Сегодня Генриха Павловича не стало. Вечная память…

Игорь Мусатов

Умер известный адвокат Генрих Падва.

Не дотянул до своего девяноста пятилетия всего год.

Инсульт редко кого щадит.

Даже если и не убивает сразу.

Падва входил в ближний круг Высоцкого

Знаю это и по себе — ваш покорный слуга не исключение.

Личность он был поистине эпохальная.

И не только благодаря почтенному возрасту и яркой биографии.

Мне он запомнился одним давним интервью, где вспоминал о друге — Владимире Высоцком.

Не знаю, были ли они друзьями в полном смысле, но то, что Падва входил в его ближний круг, — несомненно.

Он рассказывал, как однажды приехал к Высоцкому и застал его в состоянии, мягко говоря, не самом лучшем.

Тот был на диком "кумаре", как говорят в таких кругах.

Ноги — исколоты иглами, всё в крови. Человек искал вену.

Мне знакома эта картина.

Видел я её не раз.

По самой интонации Падвы чувствовалось: он жалел Высоцкого, негодовал из-за его чудовищной зависимости, но помочь — увы — ничем не мог.

Мне, если честно, глубоко безразлично, кого он там защищал в своей карьере. Каких знаменитостей или одиозных фигур. Но за то, что он сделал однажды, — лично от меня и от тысяч таких, как я, ему низкий поклон и добрая память.

Напомню факты.

16 мая 1996 года президент Ельцин издал указ о поэтапном сокращении смертных казней — так Россия готовилась вступить в Совет Европы.

Последний расстрел был исполнен 2 августа того же года в Бутырке — над серийным маньяком Головкиным. А 16 апреля 1997-го страна подписала протокол, запрещающий казнь в мирное время.

Мораторий стал де-факто.

Но поворотным стало именно постановление Конституционного суда от 2 февраля 1999 года.

Его инициировало обращение адвоката Падвы по конкретному делу.

Суд запретил выносить смертные приговоры до тех пор, пока суд присяжных не начнёт работать по всей стране. Сослались на право человека на справедливое разбирательство — право, гарантированное Конституцией.

На моей памяти несколько человек, с кем я был так или иначе знаком, получили благодаря этому замену высшей меры на тюремный срок.

А кого-то и вовсе оправдали — ошибка следствия вскрылась слишком поздно, но не слишком поздно для самой жизни.

Человеку в тюрьме дали шанс.

А это — главное.

Я повидал разных: и крокодилов в человеческом обличье, и людоедов, и просто потерянных, оступившихся бедолаг. Сам много лет отдал помощи арестантам, тем, кто за решёткой.

И сейчас по мере сил помогаю. Собственное здоровье подорвал безвозвратно, борясь с тюремным произволом.

И моё твёрдое убеждение — отголосок убеждению человека, хлебнувшего лагеря по полной программе, сценариста Валерия Фрида:

"В тюрьме я в человеке всегда пытался разглядеть человека".

Именно человека.

Генрих Падва одной своей настойчивой позицией дал этому принципу — legalную опору и надежду на воплощение.

Не всем, но очень многим.

За это — поклон и добрая память.