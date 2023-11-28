Житель Казахстана получил срок за участие в войне России против Украины

В Казахстане 34-летний житель посёлка Топар, в Карагандинской области, Алексей Шомполов приговорён к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в войне России против Украины.
Как отмечается, Шомполов воевал на стороне России в составе ЧВК "Вагнер". Суды обеих инстанций признали его виновным в "наёмничестве", приговорив также к конфискации денежных средств в размере более 205 тысяч рублей, которые суд счёл средствами, добытыми преступным путём.
Как сообщили Казахской службе Радио Свобода -"Радио Азаттык" - в областном суде, приговор уже вступил в законную силу. 15 ноября апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Решением суда Шомполов признан виновным и осуждён "за совершение тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества". Суд квалифицировал его действия как причастность к военным операциям, "направленным на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства".
Сам Алексей Шомполов просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. По информации суда, Шомполов числился безработным. Сообщается, что он признал свою вину и раскаялся. В суде он говорил, что нуждался в деньгах.
- Казахстан считается близким экономическим и военным союзником Москвы, имеющим общий участок границы с Россией протяжённостью в семь с половиной тысяч километров. Несмотря на российское вторжение в Украину Астана поддерживает с Москвой прочные связи. Лидеры двух стран периодически встречаются и участвуют в совместных мероприятиях.
- Казахстан входит в число 32-х государств, которые в феврале нынешнего года воздержались при голосовании по резолюции ООН, призывающей к незамедлительному прекращению вторжения армии РФ в Украину и выводу с украинской территории всех российских войск.
- При этом в октябре 2023 года стало известно, что Казахстан ограничил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Запад призывал соседние с Россией страны соблюдать санкции против Москвы - в связи с её агрессией в отношении Украины.
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