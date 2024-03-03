Жительница Гамбурга: у консульства РФ выбросили цветы Навальному

В Гамбурге попытались разрушить импровизированный мемориал российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом в воскресенье пишет, в частности, DW со ссылкой на рассказ местной жительницы, гражданки России Натальи Фройденберг.

По словам россиянки, она пришла возложить цветы к мемориалу напротив консульства России. Оно закрыто с начала 2024 года, но в здании остается технический персонал. Как рассказала Фройденберг, после того как она зажгла свечу и установила портрет Навального, из здания вышел мужчина в рабочей форме, с большим мусорным пакетом и начал убирать цветы.

Россиянка, по её словам, попросила не выбрасывать цветы и отдать пакет ей, и даже попыталась взять пакет, однако работник его не выпустил, а потянул так, что Фройденберг в какой-то момент упала. "Он протащил меня по асфальту", – утверждает она. Также, по её словам, неизвестный вернулся на территорию генконсульства и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер.

Наталья Фройденберг в связи с произошедшим обратилась в полицию. Она пожаловалась на полученные травмы от удара. Россиянка говорит, что у неё достаточно долго после инцидента болела голова, она также ушибла колено и получила ссадины на руке.

Реакция российских официальных структур пока не приводится.