Жителя Алтая оштрафовали за стих от лица "стыдящегося патриота"

Суд в Республике Алтай оштрафовал местного жителя Олега Мельникова на 15 тысяч рублей за стихотворение во "ВКонтакте". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Судья счёл стихотворение "Замёрзли души и сердца…", которое Мельников опубликовал в канун 2023 года, дискредитацией российской армии.

Помимо стихотворения, к протоколу приложили другие посты Мельникова и справку от местного кандидата философских наук. Он утверждает, что Мельников отражает типичную позицию "стыдящихся патриотов", которые готовы встать на колени перед грузинами, чеченами и "украинским режимом". Такая позиция связана с "потребительскими эгоистическими прозападными взглядами" Мельникова, уверяет философ.