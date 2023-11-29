Жителя Алтая оштрафовали за стих от лица "стыдящегося патриота"

Суд в Республике Алтай оштрафовал местного жителя Олега Мельникова на 15 тысяч рублей за стихотворение во "ВКонтакте". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Судья счёл стихотворение "Замёрзли души и сердца…", которое Мельников опубликовал в канун 2023 года, дискредитацией российской армии.
Помимо стихотворения, к протоколу приложили другие посты Мельникова и справку от местного кандидата философских наук. Он утверждает, что Мельников отражает типичную позицию "стыдящихся патриотов", которые готовы встать на колени перед грузинами, чеченами и "украинским режимом". Такая позиция связана с "потребительскими эгоистическими прозападными взглядами" Мельникова, уверяет философ.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные высказывания. По подсчётам "Медиазоны", к октябрю 2023 года в России возбудили более восьми тысяч дел о "дискредитации" российской армии.
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