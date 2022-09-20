Жителя Благовещенска оштрафовали за прослушивание гимна Украины

Суд оштрафовал жителя Благовещенска на 30 тысяч рублей за прослушивание гимна Украины с открытым окном в квартире. Его признали виновным по статье о дискредитации российской армии, сообщает Сибирь.Реалии.

Как пишет издание, ранее полицейские заставили его на камеру извиниться за то, что он включил гимн. На опубликованном видео мужчина извиняется за свои действия, объясняя их тем, что из-за войны на Украине у него уменьшилась зарплата. В конце видео он приносит извинения "обществу, российскому народу", и обещает держаться нейтралитета.

Ранее жительницу Москвы задержали за то, что она слушала гимн Украины в своей квартире. Как пишет "ОВД-Инфо", соседи москвички пожаловались на нее в полицию. Протокол о каком-либо правонарушении полицейские не составили, однако во время разговора полицейский сказал женщине поставить на заставку телефона российский флаг, нашить на рюкзак символику Z и V, повесить на него георгиевские ленты и вступить в партию "Единая Россия".

В мае суд арестовал на 14 суток жителя Тюмени, который на набережной сыграл на пианино гимн Украины. Его признали виновным по делу о пропаганде нацистской атрибутики. Согласно материалам дела, Фофанов "под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и "Правый сектор". При этом на опубликованном в интернете ролике он не выкрикивает никаких лозунгов.