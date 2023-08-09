Жителя Кемерова приговорили к 17,5 годам колонии по делу о диверсии

Кузбасского патологоанатома приговорили к 17,5 годам колонии по делу о повреждении линии электропередач (ЛЭП). 41-летнего Александра Червова из Кемерова признали виновным по делу о трёх эпизодах диверсии и приготовлению к теракту. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал "Кузбасс без экстремизма". Сейчас пост удален. Скриншот публикует Сибирь.Реалии.



Судя по карточке дела, которую журналисты Сибирь.Реалии нашли на сайте 1-й Восточного окружного военного суда, приговор Червову вынесли 4 августа.

О том, признал ли Червов вину, не сообщается.



О задержании жителя Кузбасса стало известно в мае прошлого года. ФСБ задержала Червова по подозрению в обрушении опор линий электропередач в Заводском районе Кемерова и в районе дороги "Кемерово—Промышленная".



При обыске в его квартире нашли канистры и бутылки с бензином, селитру, противогазы, карты Кузбасса и Украины, а также дневник, в котором врач якобы писал о подготовке диверсий на опорах ЛЭП.



В сентябре 2022 года Росфинмониторинг внёс Александра Червова в реестр террористов и экстремистов, а в мае 2023-го начался судебный процесс по его делу.



До задержания Червов работал патологоанатомом в Кузбасской областной клинической больнице.

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